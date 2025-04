Mkhitaryan ‘dimentica’ il Milan: “Prima del Barcellona c’è il Bologna” | VIDEO CM.IT

Il centrocampista armeno ancora una volta tra i migliori nel match contro il Bayern Monaco, che ha regalato all’Inter il passaggio alle semifinali di Champions League

Cuore, testa e muscoli: l’Inter elimina una corazzata d’Europa come il Bayern Monaco e accede alle semifinali di Champions League.

Tra i protagonisti in casa nerazzurra c’è il solito Henrikh Mkhitaryan, per il quale la carta d’identità è solo un numero: “È una delle serata più belle da quando sono all’Inter. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, però non vogliamo fermarci. Ora pensiamo al Bologna e poi al Barcellona. Questa sera ci abbiamo messo sacrificio e personalità: la qualificazione è meritata”, sottolinea il centrocampista armeno in zona mista.

Inter-Bayern, Mkhitaryan a muso duro: “Quello che dicono fuori non ci interessa”

In tanti hanno sottovalutato l’Inter in questi anni: “Quello che dicono fuori non ci interessa, come ho detto ieri dobbiamo guardare solo a noi stessi. Si vede in campo qual è il nostro spirito, crediamo in quello che facciamo”.

🎥 #InterBayern – #Mkhitaryan in zona mista: “Sacrificio, personalità e carattere, abbiamo meritato la qualificazione. Quello che dicono fuori non ci interessa: solo noi sappiamo il lavoro che stiamo facendo” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/dMuNIlSoqu — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 16, 2025

Inter ingiocabile? Mkhitaryan risponde alle critiche ricevute: “Non mi vergogno di dirlo perché so quello che dico. Conosco le qualità dei miei compagni e come lavoriamo ogni giorno”.