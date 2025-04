Milan, Joao Felix fa le valigie: chi l’ha preso

Una nuova destinazione a sorpresa per Joao Felix. Sarà addio al Milan, spunta chi l’ha già preso in vista della prossima stagione. Ecco l’annuncio decisivo

Sono stati anni difficili per il talentuoso giocatore portoghese. Ora può arrivare subito l’addio al Milan: non ci sarà il riscatto dal Chelsea. Anche le big italiane hanno pensato al suo acquisto, ma spunta una nuova squadra per la prossima stagione.

Il Milan ha provato a farlo rinascere accogliendolo subito a gennaio. Joao Felix è pronto subito a dire addio: ha già le valigie in mano. Per il portoghese saranno ore decisive per prendere la miglior decisione in vista della prossima stagione. Saranno mesi intensi per conoscere così la sua prossima squadra: un momento delicato per trovare così la soluzione migliore in vista del futuro. Ci sarà subito la sua nuova destinazione per sognare di nuovo in grande.

Calciomercato, colpo Joao Felix: spunta la nuova squadra

La dirigenza rossonera non ha intenzione di riscattarlo dal Chelsea, ecco chi lo prenderà in ottica futura. Spunta la nuova destinazione per ripartire subito tornando a brillare di luce propria.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, il Benfica potrebbe riportare a casa il talentuoso giocatore portoghese del Milan Joao Felix. Il suo futuro è ormai lontano dalla squadra rossonera: arrivato a gennaio, sarà già addio al termine della stagione senza riscatto dal Chelsea. La rinascita non c’è stata nemmeno in Serie A: ora è tempo di prendere subito una decisione per il prosieguo della sua carriera ricca di colpi di scena in negativo.

Una voglia immensa di tornare a brillare dopo anni negativi. All’Atletico Madrid non è riuscito a confermarsi per poi passare al Chelsea: alla fine è arrivato anche il Milan, ma ora c’è voglia di essere protagonista nuovamente in patria. Finora non ha trovato tanto spazio in maglia rossonera, ma è tempo di ripartire più forte di prima.

Joao Felix ha voglia di rimettersi in gioco con un progetto suggestivo: il club portoghese gli potrebbe dare la possibilità di farlo sentire a proprio agio. Gli serve l’amore di un tempo per tornare ad incantare tutti: sarà subito addio al Milan dopo soltanto pochi mesi in maglia rossonera. Un momento delicato per prendere la miglior decisione possibile: un nuovo intreccio in Portogallo per trovare subito la nuova squadra per sognare in grande.