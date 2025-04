Joao Felix attaccato da tutte le parti, glielo dice anche il compagno: “Nessuno qui è Messi”

Siparietto significativo quello tra il portoghese e uno dei compagni di squadra più esperti in rossonero che lo ha rimproverato: cosa è successo

Il Milan resta nono in classifica con l’ennesima sconfitta di questa stagione, addirittura la nona in campionato con il peggiore attacco appunto delle prime nove. Il ko col Napoli ha detto che la reazione c’è stata, ma non è bastata né servita considerando il solito errore dal dischetto che stavolta porta la firma di Gimenez. La Champions è ormai un miraggio, a 9 punti di distanza, ma anche Europa League e Conference sono a 6 e 5 lunghezze rispettivamente. Un disastro in piena regola questa Serie A rossonera, così come la campagna di Champions con l’eliminazione per mano del Feyenoord.

Resta praticamente solo la Coppa Italia, che avrebbe un valore enorme sia per il trofeo – che sarebbe il secondo dopo la Supercoppa – che per la qualificazione all’Europa League. E anche perché la vittoria della coppa passa dal derby con l’Inter che si aprirà domani, con l’andata della semifinale. Ma il momento non fa sperare niente di così buono per il Milan, con Conceicao che è tornato al centro della bufera per le sue scelte di formazione. Una in particolare, l’inserimento nel blocco dei titolari di Joao Felix invece che di Rafael Leao che spesso cambia la partita. L’ex Benfica e Chelsea in campionato ha firmato un solo assist, il numero 10 invece 2 gol e 3 assist con gli stessi minuti giocati nelle ultime otto. Una situazione riconosciuta probabilmente anche all’interno dello spogliatoio, come testimonia il rimprovero di Walker a Joao Felix emerso solamente in queste ultime ore.

Walker e Joao Felix al rientro dall’intervallo di Napoli-Milan: “Passa la palla, qui non c’è Messi”

Durante l’ultima partita giocata dal Milan, quella persa per 2-1 in casa del Napoli, al momento di rientrare in campo dopo l’intervallo del primo tempo col risultato sul 2-0 per gli azzurri, le telecamere hanno colto il dialogo tra Kyle Walker e Joao Felix. E ‘Dazn’ lo ha pubblicato sui propri canali social. Per la verità è stato più che altro una sorta di rimprovero da parte del difensore inglese, che i rossoneri hanno scelto anche per il suo carisma e la sua esperienza, al compagno.

“Passa la palla, non siamo Messi, qui nessuno è Messi! Solo passa il pallone”, ripete Walker al portoghese che sta lì e annuisce. Uno ‘scambio’ che sicuramente è uno dei sintomi più significativi del momento del Milan e dello stesso attaccante al centro delle critiche e destinato a tornare al Chelsea, forse per poi andare al Galatasaray. I rossoneri sono poco squadra e risalire la classifica sarà complicatissimo. Soprattutto perché il mese di aprile è tutt’altro che semplice: domani il derby d’andata, poi fino al ritorno del 23 ci saranno in serie Fiorentina, Udinese e Atalanta. Cinque partite decisamente scomode e complicate.