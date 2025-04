Pirola trionfa con l’Olympiacos: primo scudetto per l’ex Inter

Il difensore della Nazionale azzurra Under 21 tra i protagonisti della trionfale cavalcata in campionato della squadra greca

Trionfo dell’Olympiacos nel campionato greco, con Lorenzo Pirola protagonista nella squadra allenata dal basco Mendilibar. La formazione del Pireo torna regina in Grecia dopo due stagioni all’asciutto e si fregia del 48° titolo ellenico della propria storia.

L’Olympiacos ha conquistato il titolo con ben tre giornate d’anticipo, battendo ieri sera per 1-0 i rivali cittadini dell’AEK Atene grazie all’arte firmata da El Kaabi. A gioire nell’undici biancorosso come detto c’è anche Pirola, che nel corso della stagione ha dato un contributo sempre più importante alla squadra di Mendilibar. Il giovane difensore brianzolo, dopo i primi mesi di ambientamento in Grecia, ha conquistato sempre più spazio meritandosi la fiducia dell’esperto allenatore spagnolo. In campionato Pirola ha collezionato 18 presenze, mentre i gettoni complessivi stagionali comprese le coppe sono 29 con oltre 2100 minuti giocati fino a questo momento.

Il classe 2002 – cresciuto nel vivaio dell’Inter – sta disputando stagione all’altezza della situazione, fregiandosi così di un titolo prestigioso alla sua prima esperienza all’estero dopo la partenza dall’Italia in estate.

Pirola a luglio aveva lasciato la Salernitana per accettare la corte dell’Olympiacos, che ha versato circa 3 milioni di euro ai campani e con il 10% finito inoltre nelle casse dell’Inter vista la percentuale di rivendita in favore del sodalizio nerazzurro. Il centrale di Carate Brianza a sua volta ha firmato un contratto fino al 2027, con il club greco intenzionato a tenerselo stretto malgrado qualche sondaggio arrivato dalla Serie A per il ritorno in patria. Pirola ha soddisfatto in pieno l’Olympiacos, diventando nel corso dell’annata una certezza nello scacchiere difensivo di Mendilibar.

La stagione però non è certamente finita qui: nel mese di giugno il 23enne difensore è pronto a regalarsi altre soddisfazioni con la maglia della Nazionale Under 21, in vista dell’Europeo di categoria che si svolgerà in Slovacchia.