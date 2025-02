Pirola brilla in Grecia: l’ex Inter è una certezza della difesa dell’Olympiacos

Il centrale della Nazionale Under 21 sta sfornando ottime prestazioni dopo il passaggio l’ultima estate con la maglia del club greco

Lorenzo Pirola è ormai diventato una certezza della difesa dell’Olympiacos dopo il trasferimento questa estate in Grecia. Il difensore di scuola Inter, dopo l’addio alla Salernitana, si è rilanciato con la maglia degli ellenici e sta trovando sempre maggiore spazio nell’undici allenato dallo spagnolo Mendilibar.

Il 22enne di Carate Brianza si sta rivelando un elemento prezioso per la squadra biancorossa e ha collezionato 21 presenze complessive tra campionato, Europa League e coppa nazionale, di cui 16 gettoni dal primo minuto. Pirola con la casacca dell’Olympiacos, oltre al suo ruolo naturale di centrale, è stato impiegato anche da terzino sinistro da Mendilibar, rispondendo sempre presente con delle prestazioni all’altezza. I greci stanno attraversando un ottimo momento e comandano la classifica in campionato, mentre in Europa League hanno superato brillantemente la prima fase accedendo direttamente agli ottavi dove incroceranno il Bodo/Glimt.

L’ex Inter, assistito dall’agenzia di Beppe Riso, lo scorso luglio ha firmato un contratto triennale fino al 2027 con l’Olympiacos e si sta trovando molto bene nella sua nuova parentesi con la formazione ellenica. In estate, inoltre, sarà protagonista anche con la maglia della Nazionale Under 21 agli Europei di categoria in Slovacchia. Una vetrina certamente importante anche per Pirola, che continua a vantare tanti estimatori in Italia ma che difficilmente si muoverà comunque nella prossima finestra di mercato.