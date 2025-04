“Giuntoli lo conosce bene”: alla Juve insieme a Osimhen

La Juve a caccia del posto in Champions League, fondamentale per pianificare le mosse per il prossimo mercato estivo

Prova da non fallire per la Juventus nell’anticipo di campionato contro il pericolante Lecce, con la squadra bianconera a caccia della qualificazione alla prossima Champions League.

La cura Tudor sembra aver dato i frutti sperati dopo l’esonero di Thiago Motta, con il croato che deve chiamato a conquistare un posto tra le prime quattro per rilanciare il progetto della ‘Vecchia Signora’ e sperare nella conferma in panchina. Il pass Champions per la Juve diventa di vitale importanza anche per programmare il prossimo mercato e avere maggiore libertà d’azione per la dirigenza della Continassa.

Giuntoli e il suo staff si stanno già muovendo in questo senso uno dei nodi da sciogliere riguarda certamente l’attacco, dove Vlahovic rimane in partenza malgrado la titolarità ritrovata sotto la gestione Tudor. Il centravanti serbo è in scadenza di contratto tra un anno e le trattative per il rinnovo sono sempre in alto mare.

Osimhen più David: il nuovo attacco della Juve

Logico pensare quindi a un addio di Vlahovic senza prolungamento, con la Juventus al lavoro per individuare il nuovo bomber per rinforzare il reparto offensivo. Ad oggi sono due le piste più calde alla Continassa, con Giuntoli che ha segnato in rosso in agenda i profili di Osimhen e David come conferma anche Giovanni Albanese.

Il giornalista ha fatto il punto sulle mosse della Juve in attacco: “David si libera a zero, ci sarà tanta concorrenza ma potrebbe convenire molto non dovendo pagare il cartellino. Il canadese dovrebbe però fare un sacrificio sull’ingaggio – sottolinea Albanese sul proprio canale Youtube – Così come dovrebbe fare per Osimhen: la Juventus dovrebbe pagare anche il cartellino al Napoli, però per l’ingaggio si potrebbe usufruire del Decreto crescita. Se in questo momento devo spendere una moneta punto su Osimhen, anche perché Giuntoli lo conosce bene“.

Alla Juve comunque servirebbe anche un altro attaccante considerando inoltre anche la cessione di Milik e resta d’attualità in casa bianconera la permanenza di Kolo Muani. Giuntoli nelle prossime settimane tratterà la conferma dell’attaccante francese anche per il Mondiale per Club, cercando inoltre un nuovo prestito con il Paris Saint-Germain e con la possibilità di riscattare nell’estate 2026 per circa 50 milioni di euro.