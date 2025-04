Yildiz fa discutere alla Juventus: “Come fai a non cederlo a 100 milioni?”

Il fantasista turco è tornato protagonista sotto la gestione Tudor, ma di fronte a certe cifre si apre il dibattito sulla sua permanenza in bianconero

La Juventus si rilancia contro il Genoa e respira dopo le due sconfitte umilianti contro Atalanta e Fiorentina. Funziona la cura Tudor all’esordio, con il nuovo allenatore bianconero atteso adesso dallo scontro Champions in casa della Roma.

Contro il Genoa a prendersi la scena è stato anche Kenan Yildiz, autore della maglia ‘alla Del Piero’ che ha consegnato tre punti fondamentali alla Juve per la rincorsa al quarto posto. Tudor sembra aver rigenerato il gioiello turco dopo le ultime settimane complicate sotto la gestione Thiago Motta, con il classe 2005 al centro inoltre dei rumors di mercato in caso di sacrificio della ‘Vecchia Signora’ senza il pass Champions. Se da un lato è già l’idolo dei tifosi, dall’altro Yildiz divide la critica e gli addetti ai lavori sul suo rendimento.

A ‘Juventibus’ si accende il dibattito sul fantasista bianconero: “Abbiamo deciso che Yildiz è il futuro e io mi trovo a discutere spesso di questo aspetto. Capisco il tifoso, che in questo preciso momento storico sente il bisogno di innamorarsi del suo numero dieci. Però un conto è Yildiz con la maglia numero 15, un conto e con la 10 sulle spalle e sentir dire che per un’offerta da 80-100 milioni ci pensi se cederlo o meno“, chiosa Guido Tolomei.

Juventus, Yildiz accende il dibattito: “Deve giocare da leader”

Tolomei aggiunge: “Io da Yildiz mi aspetto molto di più, che faccia una partita a tutto tondo come contro il Genoa, dove ha giocato da leader. Tutto dipende per me da come lo collochiamo, se lo mettiamo nelle sfere celesti come Yamal e nel peso che gli diamo. Adesso mi fa specie sentire quelli che ridono se vendi Yildiz a 100 milioni…”.

Su Yildiz interviene anche Luca Momblano, che puntualizza sulle prestazioni del numero dieci: “Secondo me c’è un motivo valido che bisogna prendere in considerazione quando parliamo delle prestazioni di Yildiz. Ovvero, che chi gli sta giocando di fianco ha fatto peggio di lui ed è stato disastroso. Prendo spunto da Del Piero, che ai suoi tempi aveva ben altri giocatori attorno con cui crescere. Poi, certo: anche le scelte dell’allenatore incidono e negli ultimi due mesi ha giocato a singhiozzo, anche se fino a gennaio per minutaggio era il terzo della rosa ed era quasi spremuto”.