PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-GENOA 1-0: Yildiz fa il Del Piero, solito Koopmeiners

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium valevole per la 30° giornata del campionato di Serie A. Il gioiello del numero dieci turco fa felice il nuovo allenatore Tudor

Buona la prima per Igor Tudor sulla panchina della Juventus. I bianconeri la vincono di corto muso grazie all’eurogol di Yildiz, superando per 1-0 il Genoa nell’anticipo di campionato.

Tre punti pesanti per la ‘Vecchia Signora’ dopo il ribaltone in panchina e le due figuracce contro Atalanta e Fiorentina. Nel segno di Yildiz: perla alla Del Piero e linguaccia per mettere alle spalle il periodo complicato. A non incidere (e non è certo una novità) è sempre Koopmeiners, spento e che non cambia marcia neanche con il nuovo allenatore. Tudor può sorridere ed è decisivo a suo modo anche sulla rete del numero dieci turco. Nel Genoa da dimenticare la prova dell’ex De Winter.

JUVENTUS

Di Gregorio 6

Gatti 6 (27′ Kalulu 6)

Veiga 6,5

Kelly 5,5

Nico Gonzalez 6 (82′ Weah SV)

Locatelli 6,5

Thuram 6,5

McKennie 6

Koopmeiners 5 (66′ Conceicao 6)

Yildiz 8

Vlahovic 6

Allenatore: Tudor 7

TOP Juventus: Yildiz 8 – Il pubblico inneggia alla leggenda Alex Del Piero e il dieci bianconero allora replica una giocata dell’ex capitano: azione funambolica e palla nel sette, compreso anche l’assist da bordocampo di Tudor. Perla da fenomeno e che vale tre punti pesantissimi per la Juve del nuovo corso. Classica linguaccia e numeri d’alta scuola, tra gli applausi del pubblico bianconero. Rinato.

FLOP Juventus: Koopmeiners 5 – Allenatore nuovo… ma vecchio Koopmeiners. L’olandese incassa la fiducia di Tudor, ma non riesce a cambiare marcia dopo il cambio in panchina. Si vede soltanto per la rimessa laterale da dove scaturisce il ‘golazo’ di Yildiz, poi si eclissa come succede ormai spesso con la maglia bianconera. E all’uscita dal campo nella sostituzione con Conceicao arriva anche qualche fischio dalle tribune.

GENOA

Leali 6,5

Sabelli 6

De Winter 4,5

Vasquez 6

Matturro 6

Frendrup 6

Onana 6,5 (70′ Malinovskyi 5,5)

Masini 6,5

Miretti 6 (80′ Thorsby SV)

Zanoli 5,5 (63′ Venturino 6)

Pinamonti 5,5 (70′ Ekuban 5,5)

Allenatore: Vieira 6

TOP Genoa: Onana 6,5 – Titolare un po’ a sorpresa, ma alla fine è il più continuo nelle fila genoane prima del cambio con Malinovskyi. Densità e letture sempre intelligenti, si fa trovare al posto giusto per aiutare il compagno di turno. Spende tanto e Vieira lo tira fuori per l’assalto finale.

FLOP Genoa: De Winter 4,5 – Yildiz fa quello che vuole e fa girare la testa all’ex della sfida. Vedere sulla prodezza del numero dieci di casa, che si fa beffe del difensore belga prima di impallinare Leali. Fatica le proverbiali sette camice anche su Vlahovic: ritorno a Torino da dimenticare.

Arbitro: Rapuano 6

Serie A, il tabellino di Juventus-Genoa: esordio vincente per Tudor, male De Winter

JUVENTUS-GENOA 1-0

25′ Yildiz

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti (27′ Kalulu), Veiga, Kelly; Nico Gonzalez (82′ Weah), Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners (66′ Conceicao), Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Savona, Alberto Costa, Mbangula, Kolo Muani. Allenatore: Tudor

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Matturro; Frendrup, Onana (70′ Malinovskyi); Masini, Miretti (80′ Thorsby), Zanoli (63′ Venturino); Pinamonti (70′ Ekuban). A disposizione: Sommariva, Siegrest, Norton-Cuffy, Ekhator, Kassa, Badelj. Allenatore: Vieira

Arbitro: Rapuano (sez. Rimini)

VAR: Aureliano

Ammoniti: Thuram (J), Tudor (J, dalla panchina), Frendrup (G), Malinovskyi (G), Weah (J)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 3′; spettatori 40.219