Juve-Genoa, dall’esultanza al cambio obbligato: prima tegola per Tudor

La Juventus passa in vantaggio a metà primo tempo grazie alla perla di Yildiz, con il nuovo allenatore bianconero costretto però poco dopo a una sostituzione forzata per infortunio

Una buona e una cattiva notizie per Igor Tudor. Partiamo dalla bella per la Juve: Kenan Yildiz si inventa il gol del vantaggio, con il tecnico bianconero decisivo a suo modo per la prodezza del fantasista turco.

Il nuovo allenatore della Juventus ha accelerato infatti la rimessa laterale, da dove poi è partita l’azione solitaria del giovane numero dieci. Padroni di casa che passano in vantaggio al 25′ nell’anticipo di campionato contro il Genoa, con Tudor che ha nascosto la propria gioia nell’esultanza al momento dell’1-0 della ‘Vecchia Signora’. L’aspetto negativo per il tecnico croato riguarda invece l’infortunio di Federico Gatti, costretto ad alzare bandiera bianca dopo un contrasto con Pinamonti. Problema alla caviglia per il difensore della Nazionale, che per qualche minuto ha provato a testare le sue condizioni prima di uscire zoppicante dal campo.

Al posto di Gatti dentro Kalulu, uno degli esclusi eccellenti della prima sulla panchina della Juve di Tudor. L’allenatore bianconero – velocizzando la rimessa sull’eurogol di Yildiz – ha posticipato di qualche istante la sostituzione, arrivata immediatamente dopo il vantaggio dei padroni di casa.