Svolta Guardiola: è il nuovo allenatore, firma dopo il Mondiale

Il tecnico spagnolo sembra essere sempre più lontano dal Manchester City. A luglio l’allenatore potrebbe iniziare una nuova esperienza

Ultimi mesi di Guardiola alla guida del Manchester City? Difficile in questo momento dare una risposta alla domanda. Il tecnico spagnolo si è preso del tempo per decidere. Il ciclo con i Citizens per molti sembra essere finito nonostante a novembre c’è stato il rinnovo fino al 2027. Al termine della stagione l’allenatore e il club si incontreranno per fare un punto della situazione e capire se ci sono ancora le motivazioni di continuare insieme oppure separare le strade.

In caso di rottura con il Manchester City, per Guardiola potrebbe iniziare sin da subito una nuova avventura. Secondo le informazioni di todofichajes, il nome del tecnico spagnolo sarebbe balzato in pole position nella lista di un dirigente. Per il momento l’allenatore è concentrato a chiudere nel migliore dei modi la stagione e magari conquistare anche il Mondiale per Club. Subito dopo si scioglieranno le riserve e in quel momento capiremo se l’iberico continuerà in Premier oppure dirà sì a questa esperienza completamente nuova.

Guardiola nuovo tecnico: la firma in estate

Il Mondiale per Club in questa stagione rappresenta una sorta di spartiacque della stagione. Il destino di molti tecnici si deciderà subito dopo la competizione. È il caso della Juventus e potrebbe essere anche quello di Guardiola. Il tecnico spagnolo al momento è concentrato a chiudere nel migliore dei modi l’anno con il Manchester City. Poi l’incontro con la società per capire meglio se ci sono le condizioni di andare avanti oppure separare le strade. C’è un contratto in scadenza nel 2027 e quindi si deve trovare un accordo e poi magari pensare di aprire un ciclo per entrambi.

Stando dalle notizie che arrivano dalla Spagna, Guardiola resta il primo nome per la panchina del Brasile. Il tecnico iberico piace da tempo alla Federazione verdeoro. Era il primo nome con Ronaldo presidente. Ora il Fenomeno ha deciso di fare un passo indietro, ma sta comunque premendo per convincere l’ex Barcellona a diventare il nuovo commissario tecnico. Per il momento l’allenatore preferisce pensare a chiudere al meglio la stagione e poi saranno prese le decisioni.

Il Brasile ha voglia di affidare la panchina ad un tecnico di livello. Dopo il no di Ancelotti, non è da escludere che la Federazione possa tornare con forza su Guardiola. Da capire se il tecnico deciderà di lasciare il City e accettare questa proposta oppure rimanderà il suo approdo in una nazionale in un futuro prossimo.