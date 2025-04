Orsolini saluta Bologna: resta in Serie A, colpo per la Champions

Una stagione da incorniciare per Riccardo Orsolini. L’attaccante italiano è pronto a salutare il Bologna: firma con una big italiana, è arrivata l’ora del grande salto

Il Bologna è con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia per far vivere un sogno ai tifosi rossoblu. La squadra emiliana, guidata da Vincenzo Italiana, continua a volare anche in Serie A grazie ad un Orsolini in uno stato di forma eccezionale. L’esterno offensivo del Bologna non è stato convocato dal Ct Spalletti per la doppia sfida contro la Germania, ma ora firmerà con una big italiana per il definitivo salto di qualità.

All’età di 28 anni l’attaccante del Bologna ha realizzato 13 gol in stagione con un exploit incredibile negli ultimi mesi. Ora le big della Serie A sono tornate alla carica per l’esterno offensivo che assicura gol ed assist: un momento decisivo per pensare al prosieguo della sua carriera.

A Bologna ha trovato la sua dimensione ideale, ma il suo obiettivo è quello di mettersi in mostra anche in maglia azzurra. Il Ct Spalletti ha optato per nuove scelte, ma il suo desiderio è quello di giocare da protagonista ancora in Champions League. La squadra di Italiano ci proverà fino alla fine, ma il calendario è ostico con tanti scontri diretti: nel prossimo turno di campionato ci sarà la super sfida contro il Napoli, poi arriverà anche l’Inter capolista.

Colpo Orsolini: firmerà con una big della Serie A

Una voglia immensa di consacrarsi definitivamente nel calcio che conta. Orsolini vorrebbe trovare così subito una nuova destinazione per dire addio al Bologna: saranno decisivi i prossimi mesi.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Orsolini è stato ad un passo dal Milan a gennaio: il Bologna non l’ha voluto cedere, ma ora le big italiane torneranno alla carica per l’esterno offensivo rossoblu. C’è aria di rivoluzione in casa rossonera per allestire una rosa super competitiva: il suo contratto è in scadenza nel giugno 2027, la sua valutazione è aumentata arrivando fino ai 40 milioni di euro.

Una nuova mossa strategica per trovare subito la sua prossima destinazione in Serie A: occhio anche alla Juventus in caso di mancato riscatto di Conceicao e Kolo Muani che non sarebbero più al centro del progetto bianconero dopo l’arrivo di Igor Tudor in panchina. Un addio sofferto, ma fondamentale per giocare ancora in Champions.