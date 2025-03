Orsolini non si ferma più, Bologna a -2 dall’Atalanta: l’Empoli riacciuffa il Como

Da pochi istanti si sono chiusi i primi due anticipi della trentesima giornata di Serie A: ecco cosa è successo

Bologna insaziabile. Grazie al sigillo griffato Orsolini, i felsinei regolano anche il Venezia 0-1 e consolidano il quarto posto, portandosi momentaneamente a due punti di distanza dall’Atalanta terza. Non riuscendo a costruire la consueta mole di occasioni, al ‘Sinigaglia’ il Como non va oltre l’1-1 contro l’Empoli: alla rete iniziale di Douvikas ha risposto l’incornata di testa di Kouamé.

Dopo un primo tempo sostanzialmente avaro di grandi emozioni, il match del Penzo si sblocca grazie ad una magia di Riccardo Orsolini. Al minuto 49′ Cambiaghi fa partire un traversone interessante dalla corsia mancina, l’esterno offensivo di Italiano si coordina perfettamente e con un preciso sinistro al volo stappa la partita. I felsinei prendono in mano le redini del gioco, ma soffrono la reazione veemente degli uomini di Di Francesco, che chiamano Skorupski ad un paio di interventi importanti. Con il passare dei minuti, però, si affievolisce la pressione dei lagunari, gli ospiti sono bravi a gestire l’inerzia dell’ultimo quarto di gara e riescono così a portare a casa di nevralgica importanza, centrando la quinta vittoria consecutiva in campionato.

Orsolini on fire, pari tra Como ed Empoli

Deciso passo indietro anche sul piano della manovra per il Como di Cesc Fabregas. I lariani faticano a trovare la chiave di volta di un match che l’Empoli ha il merito di incanalare nei binari più congeniali alle proprie caratteristiche. Significativamente, sono proprio i toscani a sfiorare con più convinzione il gol nella prima frazione di gioco: Grassi, però, è piuttosto sfortunato e la sua conclusione centra soltanto il palo.

Il Como fatica ad ingranare e deve affidarsi soprattutto ad azioni individuali. Kouamé sciupa una ghiotta occasione, Douvikas no: al minuto 61 il Como passa, sfruttando una delle sue prime azioni corali. L’Empoli incassa il colpo ma non fatica a reagire: Kouamé di testa al minuto 75′ si fa parzialmente perdonare dall’errore di precisione commesso qualche minuto prima e di testa deposita in rete il definitivo 1-1. I cambi dei due allenatori non spostano di una virgola l’inerzia di un incontro del quale l’Empoli, però, sciupa il match Point al minuto 89′: ancora Kouamé si vede recapitare in maniera rocambolesca un pallone che calcia clamorosamente alto sopra la traversa all’altezza del dischetto del rigore.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 64 punti; Napoli 61; Atalanta 58; Bologna* 56; Juventus 52; Lazio 51; Roma 49; Fiorentina 48; Milan 47; Udinese 40; Torino 38; Genoa 35; Como* 30; Verona 29; Cagliari 26; Parma e Lecce 25; Empoli* 23; Venezia* 20; Monza 15.

Una partita in più *

Programma Serie A

Venezia-Bologna 0-1

Como-Empoli 1-1

Juventus-Genoa Oggi ore 18

Lecce-Roma Stasera ore 20.45

Cagliari-Monza Domani ore 12.30

Fiorentina-Atalanta Domani ore 15

Inter-Udinese Domani ore 18

Napoli-Milan Domani ore 20.45

Verona-Parma Lunedì 18.30

Lazio-Torino Lunedì 20.45