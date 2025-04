Lascia il Milan per il Barcellona: 72 milioni per giocare la Champions

Il ‘Diavolo’ fuori ormai dalla lotta per il quarto posto e che in estate cambierà di nuovo allenatore: diversi big pensano all’addio

Il Milan sprofonda in campionato e dopo il ko al Napoli deve dire definitivamente addio ai sogni Champions e di riacciuffare il quarto posto.

I rossoneri restano al nono posto e rischiano di restare completamente fuori dall’Europa, dove l’ultima speranza può essere la vittoria finale in Coppa Italia dove il ‘Diavolo’ dovrà vincere la sfida di ritorno dopo il pareggio di questa sera. Un obiettivo per salvare parzialmente la stagione e renderla un po’ meno amara, anche se la mancata qualificazione in Champions League peserà tanto sul bilancio del club e la programmazione per il prossimo mercato estivo. La cosa certa ormai è il nuovo ribaltone in panchina, visto che il futuro di Sergio Conceicao è segnato.

Calciomercato Milan, City e Barcellona in pressing su Reijnders

La scelta del nuovo allenatore sarà determinante anche per cercare di trattenere i big della rosa, che potrebbero essere tentati dall’addio senza la partecipazione alla Champions.

Anche la società per monetizzare valuterebbe il sacrifico di qualche stella con Leao, Maignan e Theo Hernandez che restano in bilico per la prossima stagione. Inoltre, nonostante il recente rinnovo di contratto, occhio anche alle sirene per Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese ha firmato un nuovo e lungo accordo fino al 2030, con un ingaggio da oltre 3 milioni netti all’anno. Però sul conto dell’ex Az Alkmaar continua il pressing dell’estimatore Guardiola, che vorrebbe portarlo al Manchester City in estate. Reijnders perciò, senza un Milan in Champions League e lusingato dal corteggiamento dei ‘Citizens’, potrebbe anche decidere di cambiare maglia stando alla testata ‘Team Talk’.

Inoltre da non sottovalutare anche l’interesse del Barcellona per il nazionale olandese, che preferirebbe eventualmente un approdo in Catalogna rispetto al City. Il Milan però in questo momento non aprirebbe alla cessione e valuterebbe il giocatore circa 72 milioni di euro.