Conceicao salta subito: 5 nomi per il nuovo allenatore del Milan

Le ultime sul presente e sul futuro della panchina rossonera. Il tecnico portoghese saluterà a fine stagione, o addirittura prima. Il sostituto sarà quasi sicuramente un italiano

Nel nuovo appuntamento di TiAmoCalciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, è stato approfondito anche il tema Milan e la questione Sergio Conceicao, tornato pesantemente nel mirino dei tifosi rossoneri dopo il ko col Napoli che ha azzerato le chance Champions di Leao e compagni.

Come sottolineato in puntata dai nostri Lorenzo Polimanti e Alessio Lento, quella tra il tecnico portoghese e il club di Red Bird è una storia destinata a tramontare a fine stagione. Ma non si può escludere del tutto un divorzio anticipato qualora dovessero arrivare altri risultati negativi. Con riferimento alla Coppa Italia, più precisamente al derby con l’Inter che vale l’accesso alla finale.

Conceicao via a fine stagione, ma non si esclude l’addio anticipato: pronto Tassotti

In caso di tracollo coi nerazzurri di Simone Inzaghi, non è appunto impossibile un addio immediato dell’ex Porto. In tal caso subentrerebbe un traghettatore, ovvero Mauro Tassotti già pronto qualche settimana fa. Per il prossimo anno, invece, l’Ad Furlani (che ha vinto la ‘guerra interna’ con Ibrahimovic) sceglierà il nuovo Direttore sportivo: come scriviamo da giorni, Fabio Paratici è in netta pole position. Solo dopo verranno sciolte le riserve sul nome del nuovo tecnico.

Da Conte ad Allegri e Sarri, i candidati alla panchina del Milan

In cima alla lista dei desideri c’è Antonio Conte, legatissimo a Paratici. Come noto i due hanno lavorato insieme alla Juventus e poi al Tottenham. Ma restano in lizza anche Massimiliano Allegri, Roberto Mancini (offerto prima che venne preso Fonseca) e Maurizio Sarri, quest’ultimo sondato prima dell’arrivo di Conceicao. A meno di sorprese, da questo ventaglio di nomi uscirà il nuovo allenatore del Milan, per il presente e per il futuro.