La ‘prima volta’ di Allegri, blitz in Serie A: il comunicato UFFICIALE del club

Il tecnico livornese continua a prendersi le luci della ribalta: l’ultimo incontro non è affatto sfuggito

Non c’è giorno ormai senza che il futuro di Massimiliano Allegri accenda le fantasie dei tifosi di tante squadre di Serie A. In un mosaico ancora tutto da comporre, l’ex allenatore della Juventus sta monitorando il da farsi, pronto a capitalizzare l’occasione in grado di accontentarlo a tutti gli effetti.

Vari club, del resto, in tempi e in modi diversi si sono affacciati per sondare il terreno e capire i margini di manovra. Dal Milan, che però fino a questo momento non ha affondato il colpo, alla Roma, dove il nome di Allegri scalda e non poco una piazza che vede nel tecnico italiano un profilo importante sotto tanti punti di vista. Il tutto senza trascurare la pista Napoli, che potrebbe improvvisamente accendersi qualora Conte dovesse fare le valigie. Dal canto suo, la voglia da parte di Allegri di ritornare in panchina è tanta e le prossime settimane rappresenteranno un vero e proprio turning Point in un senso o nell’altro. Intanto, l’allenatore livornese quest’oggi si è reso protagonista di una visita che non è passata inosservata.

Allegri fa visita al Parma: il comunicato ufficiale del club ducale

Come comunicato dal Parma con una nota apparsa sul proprio profilo ufficiale, Allegri si è infatti recato al Mutti Training Center di Collecchio. In compagnia del CEO Federico Cherubini, al quale è legato da un rapporto consolidatosi negli anni, Allegri ha assistito l’intera seduta della squadra di Chivu, intrattenendosi anche per un saluto e uno scambio di opinioni con lo staff tecnico.

Per la prima volta – si legge nella nota diffusa dal club ducale – Allegri ha visitato la struttura sportiva e l’headquarter per suggellare nel migliore dei modi una ‘visita di cortesia, amichevole e molto gradita’. Non è forse un caso che il blitz in terra ducale ‘cada’ qualche settimana dopo la presenza dello stesso Allegri all’U Power Stadium di Monza per il match di Serie A disputato dagli uomini di Nesta proprio contro il Parma. Dopo alcuni mesi ‘di stallo’ che hanno fatto seguito al suo burrascoso addio alla Juventus, insomma, per Allegri è tempo di risalire in cattedra e di ritornare a saggiare quel clima – tra allenamenti e partite – che ne ha impreziosito le qualità. Il suo futuro, però, resta un rebus ancora tutto da sciogliere.