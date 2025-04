Inter, colpo dalla Spagna: giocherà insieme al cugino

Un nuovo intreccio di calciomercato dalla Spagna per un reunion familiare. Spunta la mossa dell’Inter: circa 40 milioni sul piatto per il giovane talento

Saranno giorni intensi in casa nerazzurra per affrontare i numerosi impegni stagionali. La squadra guidata da Simone Inzaghi ha intenzione di centrare il triplete, ma la concorrenza è sempre più agguerrita in Serie A e in Champions League. Spunta una nuova mossa sorprendente sul fronte calciomercato: potrebbe giocare con suo cugino già dall’estate.

Una mossa a sorpresa dalla Spagna per il giovane centrocampista croato. Un momento decisivo per giocare insieme al cugino: spunta l’intreccio decisivo dal campionato spagnolo. L’Inter è molto attenta ai talenti in giro per l’Europa per continuare così ad allestire rose competitive. Saranno mesi intensi per programmare la prossima stagione: Simone Inzaghi resterà al timone dei nerazzurri per continuare a sognare in grande, ma al momento è molto concentrato sul rush finale stagionale.

Inter, colpo ad effetto: reunion di famiglia a Milano

Un nuovo intreccio di calciomercato con il presidente Beppe Marotta sempre protagonista. Ecco la nuova mossa decisiva per un nuovo colpo dalla Spagna: può subito accettare la sua prossima destinazione, c’è anche il cugino in rosa. Un momento decisivo per mettere a segno subito nuovi colpi eccellenti in ottica futura.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, Luka Sucic è uno dei protagonisti della Real Sociedad. Ormai è pronto per il definitivo salto di qualità: l’Inter potrebbe mettere sul piatto 40 milioni di euro per il 22enne croato. Tante big d’Europa sono sulle sue tracce per sognare in grande: suo cugino Petar giocherà con i nerazzurri a partire dalla prossima estate.

La dirigenza del club spagnolo potrebbe subito dire addio al talentuoso giocatore croato dall’immenso potenziale. Sarà l’uomo mercato per la prossima estate: le big d’Europa potrebbero così chiudere l’affare decisivo. L’Inter resta in prima linea per incrementare il tasso tecnico della formazione nerazzurra che dovrà ringiovanire la rosa a disposizione di Inzaghi.

Una nuova bomba di mercato proveniente dalla Spagna per sognare sempre più in grande. Tutto può cambiare a sorpresa per mirare in alto: spunta la nuova idea dalla Real Sociedad per l’arrivo imminente di Luka Sucic. Ormai ci siamo per un nuovo trasferimento da sogno: ecco tutta la verità dal portale fichajes per il nuovo intreccio di calciomercato dalla Liga.