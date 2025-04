Choc Juve, Maldini al posto di Giuntoli: “È stato contattato”

Non basta il licenziamento di Thiago Motta, nuovi rumors negativi per l’attuale Football director bianconero

L’esonero di Thiago Motta non è bastato ai tifosi della Juventus. In tanti continuano a chiedere a gran voce il licenziamento anche di Cristiano Giuntoli.

#GiuntoliOut, l’hashtag torna, anzi rimane in tendenza nonostante l’avvento di Tudor abbia portato la squadra a rivincere una partita mettendo da parte le due scoppole consecutive beccate da Atalanta e Fiorentina.

Gli juventini, diciamo anche una larga parte di essi continua ad andare contro l’attuale Football director bianconero. “È un incompetente, deve andarsene”, scrive un utente; un altro: “Bologna in finale di Coppa Italia prima dell’esonero di Giuntoli”.

C’è poi qualche insider, nella fattispecie ‘Enganche’, che dà per certo il ridimensionamento di Giuntoli dopo il fallimento del progetto Motta. Aggiungendo addirittura che “è stato contattato Paolo Maldini”, ancora libero dopo l’addio al Milan.

🚨⚪️⚫️ Inoltre, la #Juventus sta pensando ad un ridimensionamento del ruolo di Cristiano #Giuntoli dopo il flop della stagione attuale tra scelta dell’allenatore e dei giocatori acquistati: è stato contattato Paolo #Maldini, attualmente svincolato dopo l’esperienza al #Milan. — 𝑬 𝑵 𝑮 𝑨 𝑵 𝑪 𝑯 𝑬 (@cuadrodecruijff) April 2, 2025

Ho fatto una foto con dei cinesi al Poli prima dell’esonero di Giuntoli #Giuntoli #giuntoliOUT — Giuseppe (@TeunKoopscarser) April 2, 2025

Juventus, Maldini non è nemmeno una suggestione

Assolutamente nessuna conferma sul nome di Maldini per la Juve che verrà. In caso di rivoluzione dell’organigramma, Elkann potrebbe ‘promuovere’ Giorgio Chiellini riducendo il raggio d’azione dello stesso Giuntoli, il quale – ricordiamo – ha altri due anni di contratto con il club bianconero.

La ‘Bandiera’ del Milan può quindi essere solo una suggestione. Anzi, probabilmente nemmeno quella. Suggestione sicuramente non è più Fabio Paratici, ma questo ormai da molte settimane. Come raccolto da Calciomercato.it, l’ex dirigente bianconero ha raggiunto un accordo verbale con il Milan per il ruolo di Direttore sportivo.