Via libera Gasperini-Juventus: l’Atalanta ha scelto il sostituto

Gian Piero Gasperini può seriamente sbarcare alla Juventus e dire addio all’Atalanta dopo tanti anni. Gli orobici, infatti, hanno già scelto il sostituto e la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Dopo nove anni sta per volgere al termine l’esperienza di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell’Atalanta. Sembrava essere un binomio indissolubile, che ha resistito negli anni alle avances di tantissime realtà del calcio italiano e non solo. Ultima, in ordine di tempo, quella estiva messa in atto dal Napoli di Aurelio De Laurentiis. Ha sempre detto di no, ma a sorpresa qualche settimana ha annunciato che non avrebbe firmato alcun ulteriore rinnovo con gli orobici. Il suo vincolo contrattuale con questo club scadrà definitivamente nel 2026.

E’ altamente probabile che, però, a fine stagione l’addio sarà anticipato. Dopo nove anni, una storia del genere non merita di finire al termine di una annata trascinata, per così dire, stancamente e senza nessun orizzonte di progettualità da realizzare insieme. In tal senso, per Gasperini la pista Juventus è concreta quanto mai ed arrivano in tal senso delle notizie davvero molto importanti. Andiamo, dunque, a vedere quali sono gli ultimi sviluppi di questa vicenda.

Gasperini alla Juventus: colpo di scena in vista dell’estate

Come raccontato sul proprio account X da parte di Nicolò Schira, esperto di calciomercato, Gian Piero Gasperini ha deciso che a fine anno lascerà l’Atalanta con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto. Ed in tal senso, si tratta di un assist non di poco conto per la Juventus, che lo segue con interesse e che può cogliere la palla al balzo dal momento che sta cercando un tecnico a cui affidare la rinascita di questo progetto. Senza dimenticare le voci che vogliono la Juve interessata a Zidane.

L’Atalanta, dal canto suo, ha preso atto della volontà di Gian Piero Gasperini e per questo, a sua volta, si sta guardando attorno. In tal senso, stando a quanto raccontato da SerieANews, gli orobici stanno valutando con attenzione il profilo di Raffaele Palladino oltre a quello di Thiago Motta. Si tratta di un altro allievo, per così dire, dell’ex Genoa, dal momento che proprio al Grifone è stato da lui allenato e che ora può essere il suo naturale erede all’Atalanta.

Ad agevolare questa situazione, come spiegato dal portale online, c’è il fatto che con la Fiorentina il rapporto sembra non essere mai decollato e per questo, nonostante una buona stagione, è stato spesso messo in discussione e dato per prossimo all’esonero. In estate Raffaele Palladino potrebbe seriamente salutare Firenze.