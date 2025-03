Panchina Juve, niente Conte né Gasperini: scelto un altro ex dopo Tudor

Tudor può essere soltanto di passaggio in bianconero e la scelta del futuro tecnico è già stata fatta

Tudor si è appena insediato, ma in casa Juventus è già tempo di pensare al nuovo allenatore. Certo il croato ha la possibilità di conquistarsi la conferma in bianconero, ma l’idea ad oggi è affidare la panchina per il prossimo anno ad un nome importante, un profilo con cui andare sul sicuro.

In attesa di capire se sarà un’annata con o senza Champions, non un aspetto secondario quando si tratta di programmazione, la società valuta diversi nomi che potrebbero risultare buoni per la panchina. Da Conte, attualmente vincolato al Napoli, a Gasperini, che ha annunciato l’addio all’Atalanta. C’è poi Pioli, attualmente all’Al Nassr con Ronaldo. Ovviamente da tenere in considerazione anche la conferma di Tudor.

Proprio su questo si è incentrato il sondaggio pubblicato da Calciomercato.it sul proprio canale Telegram: Igor Tudor è pronto ad esordire sulla panchina della Juve, ma una sua permanenza per la prossima stagione rimane complicata! Tra gli ex bianconeri, chi dovrebbe guidare la Vecchia Signora?

Juventus, no a Conte: per la panchina scelto Zidane

Le risposte alla domanda hanno generato qualche sorpresa, soprattutto per quanto riguarda Antonio Conte: soltanto il 16% ha scelto il tecnico del Napoli come ex giusto per rilanciare la Juventus. Un risultato a sorpresa visto che il salentino è un profilo molto apprezzato dai tifosi bianconeri e che anche in azzurro sta dimostrando di essere un valore aggiunto.

Peggio di lui soltanto Pioli con il 4% delle preferenze, mentre l’approdo di Gasperini convince il 19% di votanti. Stessa percentuale per la conferma di Tudor sulla panchina della Juventus, per la quale il vero sogno della piazza è Zinedine Zidane: il francese raccoglie il 42% di voti, stracciando letteralmente la concorrenza. È l’ex Real Madrid, dunque, il vero sogno di mercato della tifoseria juventina che dall’estate si aspetta le scelte giuste per ripartire e tornare a vincere.