Milan-Inter, la conferenza stampa di Inzaghi: “Non c’è una priorità” | LIVE

Vigilia del primo round delle semifinali di Coppa Italia: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico nerazzurro

Non c’è un attimo di tregua per l’Inter, unica italiana ancora impegnata su tre fronti e che dopo il sofferto successo contro l’Udinese in campionato è attesa dal derby di Coppa Italia con il Milan.

Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della prima semifinale di coppa contro i cugini rossoneri.

“Sappiamo dell’importanza della gara, è un derby e c’è grandissima voglia di fare un’ottima prestazione. Sappiamo che troveremo un avversario di qualità, che quest’anno ci ha sempre creato delle difficoltà”.

“Sulla formazione non vi posso dire nulla. #Martinez o #Sommer in porta? Il portiere l’ho scelto, ma non l’ho ancora comunicato a loro. Rispetto a domenica rientra Bastoni e ci sarà da valutare De Vrij”.

“Era il nostro grande obiettivo quello di essere vivi in tutte le competizioni. Quando sei l’Inter è difficile puntare un solo obiettivo. Non ci sono priorità e vogliamo arrivare in fondo in ogni competizione”.

“Lautaro sta lavorando bene, fosse per lui sarebbe già in campo. Il piano è averlo a disposizione sabato a Parma, ma bisogna valutare quotidianamente”.

“Il Milan è una squadra forte, con grande qualità e che può impensierire chiunque. I precedenti non vanno in campo, sia per noi che per loro. Quest’anno ci hanno creato delle difficoltà e negli ultimi due confronti sono state gare equilibrate decise dagli episodi. Gli imprevisti ci sono sempre e vanno gestiti”.

“Se metterei Leao in panchina (sorride)? È un ottimo giocatore e lo stimo. È tanti anni che lo incontriamo e ha grande qualità. Non ci possiamo fermare però solo a Leao: il Milan ha grandi giocatori, che possono crearti problemi”

“Frattesi aveva già dimostrato di stare bene, ha fatto degli ottimi allenamenti e con l’Udinese ha fatto benissimo. Domenica l’ho dovuto togliere perché ha accusato un colpo al piede e spero che oggi sia tutto a posto”.

“Arnautovic? Non so cosa potrà succedere, l’ho voluto fortemente e sapete la stima che nutro per lui. C’è un’opzione sul contratto, ma di questo se ne occuperà la dirigenza e ne parleremo a fine stagione”.

