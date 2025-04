Juve: Conte in panchina, c’è già il primo acquisto

I bianconeri continuano a sognare l’approdo del tecnico leccese in panchina. E sarebbe già stato individuato il primo acquisto da regalare al nuovo allenatore

La Juventus non molla Antonio Conte. La dirigenza bianconera avrebbe individuato nel leccese il giusto profilo per aprire un nuovo ciclo dopo il fallimento dell’ultimo. Una ipotesi non semplice da far diventare realtà considerato che ADL non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio tecnico. Naturalmente il fatto che l’ex centrocampista nelle ultime dichiarazioni pubbliche ha rinviato il discorso permanenza al termine della stagione lascia tutte le porte aperte.

Anzi dalla Spagna rilanciano la pista Conte–Juventus. Secondo quanto riferito da fichajes.net, il tecnico leccese avrebbe chiesto ai bianconeri già un colpo di calciomercato per il suo arrivo. Il giocatore piace da tempo all’allenatore tanto da averlo voluto a Napoli anche a gennaio. Poi le cose non sono andate bene e la trattativa è saltata. Ora non è da escludere che Giuntoli decida di prenderlo proprio per convincere l’ex centrocampista ad accettare la destinazione Torino.

Calciomercato Juventus: Conte lo ha chiesto come primo acquisto

La priorità della Juventus in questo momento è il quarto posto. Al termine delle otto partite si scioglieranno i dubbi anche sul prossimo tecnico. La conferma di Tudor non è esclusa a priori, ma la dirigenza bianconera sta lavorando su diversi tavoli per capire la soluzione ideale. E il nome il pole position è sempre quello di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli piace davvero tanto ai vertici della Vecchia Signora e si stanno attendendo le sue mosse prima di affondare il colpo. A giugno dovrebbe esserci un incontro tra ADL e l’ex centrocampista e poi si capirà meglio cosa potrà succedere.

Intanto dalla Spagna confermano l’interesse della Juventus nei confronti di Conte e scrivono di un tecnico che avrebbe chiesto ai bianconeri di portare a Torino Lukebakio. L’esterno belga del Siviglia è un nome presente da tempo sulla lista di Giuntoli. A gennaio anche il Napoli, proprio su suggerimento del tecnico leccese, erano andati forti su di lui per andare a sostituire Kvaratskhelia senza però arrivare alla fumata bianca.

Ora, però, la Juventus potrebbe tornare su Lukebakio per convincere Conte di ritornare in bianconero. È una opzione di calciomercato da seguire con attenzione considerato il fatto che il belga è un nome da tempo nel mirino di Giuntoli. Un acquisto che potrebbe consentire ai bianconeri di fare un salto di qualità della rosa a disposizione del prossimo tecnico.