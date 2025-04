Calciomercato: arriva subito al posto di Vlahovic

In sede di calciomercato arriva la notizia che cambia i piani in maniera totale: è stato scelto, infatti, il bomber al posto di Dusan Vlahovic. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

E’ stata un’altra, l’ennesima, stagione dura per Dusan Vlahovic, che alla Juventus sta continuando a faticare in maniera impressionante. Le sue prestazioni sono al di sotto non solo di quelle che sono le sue qualità, ma anche delle aspettative di tutti. Che, nel corso del tempo, si sono abbassate comunque in maniera importante. Quest’anno è venuta a mancare anche la madre delle attenuanti, vale a dire la proposta di gioco poco offensiva di Massimiliano Allegri. Con Thiago Motta in panchina, infatti, è riuscito a fare anche peggio. Sia in termini di prestazioni che di numeri.

Tira aria di addio a fine anno e forse, dopo tre anni e mezzo in cui il rapporto non è mai decollato, si tratta della strada e della soluzione migliore per tutte le parti in causa. In tal senso, però, proprio per la sua cessione arriva una svolta non di poco conto. E’ stato, infatti, scelto il bomber che può arrivare al posto di Dusan Vlahovic e si tratta di un nome capace di accendere i sogni dei tifosi. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano su questo fronte a dir poco caldo.

Bomber al posto di Vlahovic: la scelta è praticamente fatta

Il nome di Dusan Vlahovic è molto chiacchierato nel calciomercato internazionale, nonostante un rendimento deludente. Tra le squadre maggiormente interessate al serbo c’è sicuramente l’Arsenal, che ne segue la traiettoria da tanto tempo. Stando a quanto raccontato da Fabrizio Romano su X, però, i Gunners avrebbero dirottato la loro attenzione su tre profili per l’attacco: Gyokeres, Sesko e, soprattutto, Isak del Newcastle.

Quest’ultimo, infatti, è considerato dai Gunners come il sogno di mercato in vista dell’estate ed è letteralmente lui il bomber che Mikel Arteta ha scelto per la sua squadra in vista della prossima stagione e dunque è una pista concreta: Isak arriva subito al posto di Dusan Vlahovic. Che invece è sembrato a lungo essere la prima scelta. Si attendono sviluppi da questo punto di vista, dal momento che per la Juventus è fondamentale vendere a cifre importanti il serbo per poi reinvestire il ricavato per un nuovo centravanti e per puntellare in generale la rosa.

Non farlo potrebbe costringere Cristiano Giuntoli ad un immobilismo che, vista la situazione, nessuno si può permettere. A quanto pare, però, la candidata più seria per l’ex bomber della Fiorentina è pronta a chiamarsi fuori dalla corsa per lui. Le prossime settimane potrebbero essere decisive da questo punto di vista. Infine per il dopo Vlahovic sono tante le soluzioni in piedi per la Juventus.