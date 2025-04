Antony sbarca in Serie A: firma subito, sconto per la Champions

Una delusione cocente allo United, ma ora Antony è tornato ad essere felice. Spunta la nuova mossa del top club inglese: la soluzione per le big italiane

Un nuovo sconto per Antony pronto a cambiare in estate: una mossa a sorpresa per il talentuoso esterno offensivo brasiliano di proprietà del Manchester United. Saranno mesi decisivi per conoscere così la sua prossima squadra: ecco la sua situazione contrattuale in ottica futura. Le big della Serie A potrebbe anticipare la folta concorrenza: il Real Betis lo vorrebbe trattenere, ma tutto può cambiare improvvisamente.

Saranno mesi intensi per le big italiane che continuano a sognare in grande. Il talento brasiliano, Antony, ha intenzione di continuare a volare in Spagna dopo i quattro gol ed assist collezionati con il Real Betis. Il Manchester United ha intenzione di cederlo a titolo definitivo: occasione ghiotta anche in Serie A per le big italiane. Un nuovo affare brasiliano in Serie A per tornare ad essere felice dopo la parentesi esaltante in prestito al Real Betis: il Man United ha fissato il prezzo per la cessione a titolo definitivo.

Serie A, rivoluzione per Antony: il nuovo colpo brasiliano

Tutto può cambiare improvvisamente per conoscere la sua prossima destinazione. Il talento brasiliano, classe 2000, non vede l’ora di tornare a brillare dopo gli anni d’oro all’Ajax. Spunta la formula dell’operazione a prezzo di saldo: colpo per la Champions.

Novità importanti per il futuro del talento brasiliano Antony. Di proprietà del Manchester United, ha ritrovato entusiasmo nel campionato spagnolo con la maglia del Real Betis. Nei giorni scorsi lo stesso talento spagnolo Isco ha espresso il suo desiderio di trattenerlo in Liga creando un crowdfunding: una proposta bizzarra per il giocatore dei Red Devils pagato ben 86 milioni di sterline dall’Ajax.

Per lui ci sarebbero ancora due anni di contratto con il Man United, ma il suo desiderio è quello di dire addio a titolo definitivo. Già in passato le big della Serie A avevano pensato al brasiliano per innalzare il tasso tecnico del reparto offensivo. Milan e Juventus potrebbero così rivoluzionare l’attacco dicendo addio a Conceicao e Joao Felix.

Come riportato dal portale, TheiPaperSport, il top club inglese ha intenzione di ricavare 40 milioni di sterline in estate per il brasiliano. Una nuova mossa a sorpresa che interessa da vicino anche le big italiane che sono alla ricerca di profili entusiasmanti per il futuro. Un prezzo accessibile per puntellare così l’attacco di Milan e Juventus: la decisione arriverà nelle prossime settimane.