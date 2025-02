Juve-Manchester United, affare da urlo: 95 milioni di euro

Nuovo possibile affare dei bianconeri in Premier League: ecco tutti i dettagli stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna

La Juventus potrebbe fare spesa in Premier anche nel prossimo calciomercato estivo. Nel mirino di Cristiano Giuntoli ci sarebbe un altro ‘scarto’ del massimo campionato inglese.

Da Douglas Luiz a Kelly passando per Renato Veiga, a parte quest’ultimo – ora infortunato – le operazioni in Inghilterra del Football director sono state tutt’altro che esaltanti. E neanche poco costose. Aspettando la prossima, che potrebbe avere come protagonista un esterno. Un giocatore con grande tecnica e abilissimo a saltare l’uomo, sulla carta quindi perfetto per Thiago Motta.

La follia del Manchester United per Antony

Parliamo di Antony, brasiliano che al Manchester United è costato la bellezza di 95 milioni di euro. Ma come tanti altri calciatori finiti nella centrifuga dei ‘Red Devils’, anche l’ex Ajax ha profondamente deluso le attese, finendo coinvolto pure in un caso extracampo.

L’ex lo ha denunciato per maltrattamenti, ma la polizia brasiliana ha successivamente archiviato l’indagine per mancanza di prove.

Rilancio al Betis e la Juve ci pensa per la prossima stagione

Dopo mesi passati in naftalina, Antony si è ripreso la scena. Non però a Manchester e in Premier, bensì nella Liga con la maglia del Betis. Il trasferimento è avvenuto a gennaio e con la formula del semplice prestito.

Dalla Spagna: “Juve pronta a presentare un’offerta”

Gli sono bastate 6 partite per mettere nuovamente in mostra tutte le sue qualità. Sei partite in cui ha realizzato 3 gol e fornito 2 assist. Difficilmente rimarrà al Betis anche l’anno prossimo, per cui già diversi club si sarebbero fatti avanti per prenderlo in estate. Tra questi, secondo ‘Fichajes.net’, ci sarebbe pure la Juventus, “pronta a presentare un’offerta”.

I bianconeri potrebbero realmente tentare la ormai solita strada del prestito oneroso, considerato che il contratto di Antony con i ‘Red Devils’ scade a giugno 2027. E che sarebbe quasi impossibile un acquisto a titolo definitivo. Dello United piace sempre anche Zirkzee, un altro flop.