Sarri e Jorginho insieme in Serie A: obiettivo Champions League

In Serie A Maurizio Sarri può far rientro per davvero e spalancare le porte anche per il ritorno di Jorginho, sin dai tempi di Napoli uno dei suoi pupilli. L’obiettivo è far ritorno in UEFA Champions League, il grande obiettivo del club.

La posizione degli allenatori è sempre costantemente in bilico e la situazione si esalta ancora di più in momenti storici in cui ci sono dei grandi tecnici senza panchina ed in attesa di sistemazione. Ed in tal senso il periodo storico attualmente in corso è l’esempio più lampante da questo punto di vista. Basti pensare che sono senza vincoli allo stato attuale delle cose allenatori del calibro di Massimiliano Allegri, Roberto Mancini e Maurizio Sarri. Si tratta di profili che, con le loro conoscenze ed il loro carisma, possono per davvero spostare gli equilibri.

Nello specifico, andiamo a puntare i riflettori su un tecnico che è in senso assoluto tra i più apprezzati a livello internazionale. Maurizio Sarri ha una gran voglia di tornare in panchina dopo la fine burrascosa della sua parentesi alla Lazio e non lo ha mai nascosto. In tal senso, un club di Serie A potrebbe seriamente puntare su di lui ed attenzione alla possibilità di vederlo tornare ad allenare uno dei suoi pupilli in senso assoluto, vale a dire Jorginho. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Sarri torna in Serie A, Jorginho il primo rinforzo?

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Messaggero“, infatti, la Roma si sta guardando attorno con estrema attenzione per la questione relativa al tecnico. Claudio Ranieri andrà in pensione a fine anno e tra i profili valutati ci sarebbe anche quello di Maurizio Sarri. Sembrava un nome sparito, per così dire, dai radar, ma a quanto pare non è scomparso e ricordiamo che il toscano è seguito con interesse anche dal Milan.

La Roma sta riflettendo, con la consapevolezza che dovrà arrivare alla fine di questa annata già con le idee chiare. In tal senso, se dovesse decidere di affondare il colpo per Sarri, una delle richieste che l’ex Napoli e Lazio potrebbe fare potrebbe seriamente essere Jorginho. Il regista italo brasiliano, infatti, andrà via a parametro zero dall’Arsenal. Rappresenta sicuramente una grande occasione, soprattutto visto che si sa esaltare con il toscano in panchina.

Per il suo carattere i capitolini sarebbero probabilmente la soluzione ideale per Sarri ed in tal senso si attendono sviluppi da questo punto di vista. L’interesse sembra concreto. Ma attenzione all’ipotesi (perché per ora di questo si tratta) di vedere anche Jorginho all’ombra del Colosseo.