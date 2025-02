Disastro Milan, Sarri al posto di Conceicao: svela tutto

Crisi profonda per i rossoneri e Conceicao, insieme alla dirigenza pesantemente criticato: “È arrivato come un dittatore con la clava”

Il Milan crolla nuovamente e inanella la seconda sconfitta consecutiva. Torino e poi il recupero di Bologna, arrivate entrambe in trasferta ed entrambe dopo il pareggio col Feyenoord in Champions che alla fine è stato pari a un ko perché è costato l’eliminazione. In casa rossonera è ufficialmente crisi, sempre più profonda e con pure il campionato che ora rischia di diventare totalmente fallimentare.

Il quarto posto della Juventus, che è e con tutta probabilità rimarrà l’ultimo utile per qualificarsi alla prossima Champions League, obiettivo minimo stagionale, è distante 8 punti a 12 giornate dal termine. E anche l’Europa League della Lazio è distante 6 punti. Resta praticamente solo la Coppa Italia, ma lo scoglio Inter in semifinale è molto alto con la squadra di Inzaghi che vorrà pure vendicarsi dei tre derby già giocati, di cui due persi e uno pareggiato. Ma per molti il vero problema è alla radice, o in capo, fate voi.

“La dirigenza non ha azzeccato una mossa neanche per sbaglio, anche se l’allenatore a Bologna è il primo grande responsabile. Prima scelta delirante, quella di cercare un allenatore per sei mesi, anzi cinque. Significa che non ti fidi del tecnico, perché solo una figura modesta accetta un contratto così. E significa che non vuoi programmare. Quando i dirigenti del Milan vanno da Conceicao e gli chiedono di venire a due soldi per cinque mesi dimostrano di non avere progettualità. E lo stesso discorso era stato fatto a Sarri. Pensate la squadra come può vivere l’arrivo di un allenatore che non ha la fiducia della società”, lo sfogo sul proprio canale Youtube di Fabio Ravezzani.

Ravezzani contro tutti: “A Sarri fatta la stessa proposta di Conceicao. Ha deciso tutto Mendes”

Il direttore di TeleLombardia si scaglia contro la dirigenza del Milan, incapace di programmare e colpevole di aver cercato per due volte un allenatore disposto a un ruolo a scadenza, con una scappatoia per il club dopo 6 mesi senza penali, prima Fonseca e poi Conceicao. Poi ia rivelazione sull’offerta: “Abbiamo scoperto che non solo Conceicao ha preso quello che passava, ma che a Sarri è stata fatta la stessa proposta. E chi si trova a queste condizioni? Allenatori di seconda o terza fascia”. RIcordiamo che pochi giorni fa lo stesso Sarri aveva parlato di proposte “irricevibili” che gli sono arrivate in queste settimane.

Ravezzani ne ha poi anche per Sergio Conceicao: “Prende a ceffoni figuranti e non, con atteggiamento dittatoriale. Il pugno di ferro si usa in maniera ragionata, non facendo il fenomeno a petto in fuori come ha fatto lui. Lui è stato raccomandato dal più grande procuratore in Europa, Jorge Mendes, che diventa padrino dell’operazione Conceicao e di un’altra operazione che si sta dimostrando devastante, quella di Joao Felix. Conceicao sa che verrà spedito nuovamente in Portogallo a fine stagione e allora che fa? Si preoccupa soprattutto di tutelare Joao Felix, lo impone in squadra cambiando modulo, a dispetto di giocatori più importanti come Pulisic, che a Bologna gioca gli ultimi minuti già contrariato. Quindi fa gli interessi suoi e del suo agente. La squadra ha perso fiducia, lui è arrivato con una clava. Ha senso proseguire con Conceicao? Ora il Milan dovrebbe salutarlo e mandare avanti Tassotti, uno che abbia credibilità, per poi programmare”.