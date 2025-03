Cristiano Ronaldo all’Inter: Marotta ha un piano, l’annuncio

Cristiano Ronaldo è finito nel mirino dell’Inter: una nuova bomba di calciomercato. Il nuovo annuncio ha fatto subito sognare i tifosi nerazzurri

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per ingaggiare il campione portoghese in vista dell’estate. Una nuova svolta dalla Spagna per sognare in grande: Cristiano Ronaldo è voglioso di una nuova sfida italiana, ecco il colpo dell’Inter per un motivo ben preciso. Il campione portoghese non vede l’ora di calcare nuovamente palcoscenici importanti: spunta l’annuncio decisivo.

Una nuova svolta sul futuro di Cristiano Ronaldo pronto a sposare il progetto dell’Inter. Il club nerazzurro è sulle tracce del campione portoghese anticipando anche la Juventus: spunta il nuovo annuncio dalla Spagna, ecco la strategia del presidente Beppe Marotta.

Ha vissuto stagioni importanti con la maglia bianconera prima di tornare al Manchester United: saranno ore decisive per arrivare alla firma ufficiale. con la squadra italiana. Cristiano Ronaldo ha le idee chiare per chiudere subito la trattativa con l’Inter, ecco cosa manca per la chiusura dell’operazione.

Ronaldo sbarca all’Inter: la verità per giugno

Una nuova mossa a sorpresa per rivederlo in Serie A con un top club italiano dopo i successi conquistati con la Juventus. Cristiano Ronaldo vuole sognare in grande per essere ancora protagonista all’età di 40 anni: ecco l’intreccio decisivo con l’Arabia Saudita, cosa c’è di vero.

Come svelato dal portale eldesmarque con la notizia proveniente da Sky Sports, Cristiano Ronaldo è nel mirino dell’Inter per giocare il Mondiale per club. Il presidente Beppe Marotta ha intenzione di ingaggiare il campione portoghese per sognare in grande. Una nuova mossa a sorpresa per il top club italiano per superare la folta concorrenza delle big europee. Nei giorni scorsi è stato anche accostato all’Inter Miami per formare una coppia da urlo con Lionel Messi: una rivoluzione totale per vederlo nuovamente in Italia.

Una destinazione suggestiva in Italia per vederlo in maglia nerazzurra. Una verità assoluta per tornare a segnare gol decisivi con una squadra italiana. Ronaldo è pronto a far sognare i tifosi nerazzurri giocando da protagonista il Mondiale per club. Il campione portoghese terminerà la sua stagione con l’Al-Nassr con l’addio imminente con Stefano Pioli.

L’ultima parola spetterà a Marotta per chiudere subito per il colpo Ronaldo: un momento decisivo per sognare in grande. L’Inter proverà così ad allestire una rosa altamente competitiva per il Mondiale per club: ecco la decisione a sorpresa per una nuova destinazione a sorpresa.