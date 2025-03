Cristiano Ronaldo in prestito solo per il Mondiale: il ritorno si fa concreto

CR7 torna per il Mondiale negli Stati Uniti? Clamorosa ipotesi per l’ex fuoriclasse della Juventus, attualmente in Arabia Saudita nella fila dell’Al-Nassr

Tifosi del Real Madrid in fermento per Cristiano Ronaldo, dopo alcuni rumors che in poco tempo hanno fatto il giro del web e dei social.

CR7 nuovamente al Real? C’è un’ipotesi che sta circolando in merito a un clamoroso ritorno alla ‘Casa Blanca’ del fenomeno portoghese per disputare in estate il primo Mondiale per Club della storia. Una pazza idea, che però potrebbe rimanere tale viste tutte le difficoltà del caso per una seconda parentesi nella capitale spagnola per l’attuale attaccante dell’Al-Nassr.

Il giornalista Tomas Roncero – molto vicino alla vicende dei ‘Blancos’ – non sta nelle pelle e puntualizza: “Sui social si è diffusa la voce del possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid per giocare il Mondiale per club. Temo sia solo una voce, anche se per me sarebbe fantastico vederlo nuovamente indossare la maglia del Real anche se per sole sette partite – spiega il cronista del quotidiano ‘AS’ – Sarebbe una gioia incredibile se Cristiano facesse un’altra, anche se breve parantesi, al Real Madrid: una ‘Last dance’ dopo nove anni ricchi di trionfi”.

Ronaldo torna al Real Madrid? Pazza idea Mondiale, ma c’è il no di Florentino Perez

Come affermava anche Roncero, sono ridotte al lumicino se non nulle le speranze di rivedere Cristiano Ronaldo nuovamente con la maglia del Real Madrid.

Florentino Perez infatti – come riporta la testata ‘El Gol Digital’ – non avrebbe intenzione di riprendere l’ex fuoriclasse della Juventus e di puntare su un giocatore 40enne e ormai sul viale del tramonto, anche se di fronte c’è una leggenda come l’asso portoghese. Ronaldo è sempre Ronaldo, ma in questo caso non ci sarebbe il via libera da parte della dirigenza della ‘Casa Blanca’. CR7 nelle sue nove stagioni a Madrid ha segnato 450 reti in tutte le competizioni, mettendo tra l’altro in bacheca quattro Champions League.

Il cinque volte Pallone d’Oro potrebbe comunque disputare il Mondiale per Club della prossima estate negli Stati Uniti vincendo la Champions d’Asia con l’Al-Nassr, che nel prossimo doppio incrocio con i giapponesi del Yokohama Marinos si giocherà l’accesso in semifinale.