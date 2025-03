Tradimento immediato: Kean lascia la Fiorentina, ma resta in Serie A

Le ultime notizie legate al futuro dell’attaccante italiano, protagonista con la maglia viola e con quella azzurra: il punto della situazione

La doppietta contro la Germania ha inevitabilmente acceso le luci dei riflettori su Moise Kean. L’attaccante italiano, protagonista di una grande stagione con la maglia della Fiorentina, ha così confermato di aver voltato pagina e di aver davvero spiccato il volo.

Alla Juve, ovviamente, crescono i rimpianti, per un giocatore venduto solamente per 18 milioni di euro. I Viola, invece, esultano per un investimento davvero azzeccato: Kean ha fin qui giocato trentaquattro partite con la Fiorentina, con oltre 2700 minuti. I gol sono stati addirittura venti, di cui quindici in Serie A.

Impossibile passare inosservato per un attaccante, che da anni ormai è nel mirino dei top team europei. Per il 25enne di Vercelli è pronto così a passare un nuovo ricco treno, che potrebbe presto portarlo via da Firenze. In estate per acquistare Moise Kean dalla Fiorentina basterà pagare i 52 milioni di euro della clausola rescissoria. Una somma alta, ma che molti club, però, possono permettersi.

Kean via dalla Fiorentina: ecco chi lo vuole

D’altronde il centravanti azzurro è particolarmente apprezzato in Premier League. A Londra, come scrive Ekrem Konur sul proprio profilo X – ci stanno pensando l’Arsenal e il Tottenham.

Ma attenzione, soprattutto, al Newcastle. I Magpies, dove gioca già Sandro Tonali, potrebbero essere chiamati, infatti, a sostituire Isak in estate. C’è, però, la possibilità che Moise Kean cambi squadra, restando comunque, nel nostro campionato. In Serie A chi può acquistarlo è il Napoli. Con il ritorno in Champions League e i soldi della cessione di Osimhen, l’italiano potrebbe rappresentare l’investimento giusto.

Sulle tracce del giocatore, infine, ci sarebbe anche l’Inter di Beppe Marotta. I nerazzurri, d’altronde, devono tutelarsi qualora qualcuno in estate decidesse di fare follie per uno tra Marcus Thuram (più probabile) o Lautaro Martinez.