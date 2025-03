Sommer tra derby e Bayern: “Due gare speciali. Ma l’obiettivo non cambia”

Il portiere svizzero decisivo contro l’Udinese: le dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sfida del Meazza

Arnautovic e Frattesi lanciano l’Inter, Dimarco pennella assist, ma nel secondo tempo serve un super Sommer ai nerazzurri per evitare la beffa.

L’esperto portiere è stato decisivo per salvare i tre punti in casa nerazzurra: “Devo farmi trovare pronto in questi momenti, anche se in precedenza sei stato poco impegnato. Non capitano tante occasioni per gli avversari e quando vengo chiamato in causa devo rispondere presente. È il mio obiettivo“, sottolinea Sommer.

Sul match dai due volti per l’Inter: “É una vittoria molto importante, mancano ancora otto partite che non sono tante. Dopo il primo tempo eravamo in totale controllo, però non siamo soddisfatti di come sono andate le cose nella ripresa. Siamo stati poco coraggiosi e rispetto alla prima parte non siamo riusciti a trovare le giuste soluzioni di gioco. Loro sono stati aggressivi e ci hanno messo in difficoltà”.

Sommer risponde anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sui prossimi big match contro Milan e Bayern Monaco: “Il derby è sempre speciale, una gara molto importante e sentita. Adesso dobbiamo recuperare bene e preparare la sfida con il Milan nel migliore dei modi. Poi ci sarà il Parma e dopo la Champions: dobbiamo pensare un passo alla volta. Anche contro il Bayern sarà una grande partita, li conosco bene, però l’obiettivo per noi non cambia perché vogliamo sempre vincere“, ha ha concluso l’ex portiere dei bavaresi.