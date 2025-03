Parma, esonero Chivu: c’è già il nome del sostituto – ESCLUSIVA

Possibile novità in panchina in casa ducale. L’avventura del tecnico romeno potrebbe finire già nelle prossime ore: ecco tutti i dettagli

Subentrato da poco più di un mese sulla panchina del Parma, Cristian Chivu è già a rischio. La classifica dei Ducali non è assolutamente delle migliori e in caso di sconfitta a Verona non è da escludere un nuovo scossone. Al momento il divario sulla zona rossa è solo di due lunghezze e il calendario sicuramente non sorride ai Ducali. Inter, Fiorentina, Juventus e Lazio di fila potrebbero complicare (e non poco) il cammino dei gialloblu. A questo bisogna aggiungere anche le ultime due partite contro Napoli e Atalanta. Un percorso in salita che, almeno sulla carta, vede solo due partite alla portata con Como ed Empoli su nove.

E il momento non è assolutamente dei più semplici. Nonostante il cambio in panchina, è arrivata solo una vittoria contro il Bologna all’esordio. Poi per i Ducali una sconfitta a Udine e i pareggi contro Torino e il fanalino di coda del Monza. Un quadro davvero critico e che potrebbe portare all’esonero di Chivu in caso di una nuova sconfitta.

Parma: Chivu a rischio, chi arriva al suo posto

Con un calendario simile per salvarsi c’è l’obbligo di non sbagliare gli scontri diretti. E Verona è uno di questi. Un successo consentirebbe portare a cinque i punti di vantaggio sull’Empoli e avvicinarsi ad una lunghezza dalla coppia formata proprio dagli scaligeri e dal Cagliari oltre che lasciarsi dietro il Lecce. Un quadro sicuramente migliore di quello che si verificherebbe in caso di un nuovo passo falso.

Per questo motivo una sconfitta porterebbe la società a fare delle riflessioni (il presidente Krause ha già incontrato la squadra e i giocatori ndr) e non è da escludere, secondo quanto raccolto, anche un esonero di Chivu. Per il sostituto ad oggi la scelta sembrerebbe obbligata. Molto complicato puntare sul terzo allenatore quando mancano otto giornate alla fine. Non c’è il tempo di conoscere la squadra e il rischio è quello di un tracollo definitivo. Per questo motivo la pista più probabile resta quella di un ritorno di Pecchia.

L’ex centrocampista ha un contratto ancora di due anni e potrebbe ritornare per provare a completare il percorso iniziato ormai diverso tempo fa. Per molti l’esonero di Pecchia è stato affrettato e non è da escludere che Krause possa decidere di fare un passo indietro. Ora la testa è rivolta solamente alla sfida di domani, crocevia importante per la stagione dei Ducali.