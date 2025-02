Parma, è UFFICIALE l’erede di Pecchia: torna in Serie A

Dopo l’esonero comunicato ieri in seguito all’ultima sconfitta di campionato, ecco l’annuncio del ritorno di un campione del Triplete

Ultima giornata di campionato fatale per una delle squadre invischiate nella lotta salvezza. La Serie A sta entrando sempre più nel vivo, con 13 turni al termine e ovviamente tutti gli obiettivi ancora in bilico. Dallo scudetto alla corsa Champions a quella per non retrocedere. Se il Monza è sempre ultimo con un distacco importante dalla quartultima, di sette punti, anche il Venezia rischia sempre di più dopo lo 0-2 in casa del Genoa (è a -5 dalla salvezza), per evitare l’ultimo posto che vorrebbe dire Serie B la bagarre è ancora più accesa. In questo momento il Parma sarebbe retrocesso a quota 20, ma con l’Empoli a un punto di distacco e il Verona a tre. Risultato quindi ancora alla portata, ma il presidente Krause e la direzione sportiva hanno deciso di optare per un cambio radicale.

Ieri sera è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Fabio Pecchia, che paga la sconfitta con la Roma di domenica maturata pure in inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco. Ma più in generale pesano i quattro ko consecutivi e le sette partite senza vittoria: l’ultima è a fine dicembre contro il Monza ultimo in classifica. Un’emorragia importante di punti che il Parma ha deciso di provare a fermare cambiando allenatore. Diversi nomi si sono rincorsi nella giornata di ieri, da Pirlo a Tudor, ma alla fine – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – la scelta è ricaduta su Cristian Chivu.

Parma, UFFICIALE: Chivu nuovo allenatore

L’ex allenatore della Primavera dell’Inter ieri è arrivato a Parma, ha trovato l’accordo per un contratto fino a fine stagione con opzione di rinnovo. In questi minuti è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte dei ducali sull’ingaggio del tecnico romeno, che esordirà questo sabato in casa contro il Bologna.

La nota dei gialloblù: “Parma Calcio dà il benvenuto a Cristian Chivu, nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Chivu, insieme al suo staff composto da Antonio Gagliardi (allenatore in seconda), Angelo Palombo (collaboratore tecnico) e Nicola Pavarini (allenatore dei portieri), sarà alla guida della squadra nell’allenamento in programma oggi pomeriggio al Mutti Training Center di Collecchio. Il Club accoglie in gialloblu Cristian e il suo staff con l’augurio di buon lavoro”.