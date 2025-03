Napoli-Milan, infortunio nel pre-gara: quanto starà fuori

Una nuova tegola per Antonio Conte a pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Milan. Ancora una brutta notizia per l’allenatore del Napoli: ecco i tempi di recupero

Antonio Conte cercherà di tornare alla vittoria dopo la sosta Nazionale: il pari a Venezia brucia ancora tanto. Dopo la vittoria di misura dell’Inter sull’Udinese, gli azzurri saranno così costretti a collezionare i tre punti per tenere il passo della squadra nerazzurra guidata da Simone Inzaghi espulso nel finale. Pochi minuti fa è arrivata la nuova tegola per l’allenatore del Napoli: sarà fuori per la sfida contro il Milan, spunta il motivo sorprendente. Una nuova tegola per il Napoli che dovrà battere a tutti i costi il Milan per continuare a sognare in ottica Scudetto.

Napoli-Milan, l’annuncio dell’ultim’ora: la verità

L’ultim’ora in casa azzurra è stata un fulmin a ciel sereno: conosciamo gli ultimi dettagli per l’undici iniziale di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli resterà sempre molto concentrato sulle prossime sfide di campionato prima di prendere la sua decisione in ottica futura.

Ancora una tegola per Antonio Conte a pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Milan. Secondo l’ultim’ora Scott McTominay non prenderà parte alla sfida contro i rossoneri a causa di una sindrome influenzale. Il centrocampista scozzese è stato uno degli elementi chiave della squadra dell’allenatore azzurro, ma ora ha dovuto alzare bandiera bianca dopo essere stato protagonista anche in Nazionale. Nessun infortunio lungo per il giocatore del Napoli che dovrà smaltire nel giro di pochi giorni l’influenza.

L’allenatore del Napoli è tornato così al 4-3-3 con l’esclusione di Raspadori che partirà dalla panchina dopo il gol realizzato contro la Germania. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande, ma l’obiettivo primario è quello di allungare in classifica sull’Atalanta che ha perso in casa della Fiorentina. Un’occasione d’oro per Lukaku e compagni per tanti motivi: il Milan renderà cara la pelle al Maradona con Leao che partirà inizialmente dalla panchina.

Una voglia immensa di tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico dopo i tanti pareggi collezionati in queste settimane. Il Napoli ha intenzione di giocarsi le ultime sfide in Serie A da protagonista assoluto: lo Scudetto resta un sogno, l’obiettivo è la qualificazione immediata in Champions League.