Svolta Conte, può lasciare Napoli: “Occhio alle clausole nel contratto”

Una clausola può decidere il futuro di Antonio Conte al Napoli o in un’altra squadra: la rivelazione

Un finale di stagione tutto da vivere, per il Napoli, che può ancora provare, nelle ultime giornate, a inseguire il sogno scudetto. Azzurri che ripartono a -3 dall’Inter capolista e che vogliono crederci, come da dichiarazioni del loro allenatore, Antonio Conte. Che nella prima parte della stagione è riuscito a dare ai suoi un rendimento di altissimo profilo, riportandoli a lottare per il vertice come a inizio annata in pochi avrebbero pronosticato.

Nove partite alla fine per rincorrere nuovamente il primato, detenuto per svariate settimane prima della recente flessione. Gara cruciale quella con il Milan, in cui il Napoli deve assolutamente vincere per riprendere confidenza con i tre punti, per dare un segnale a se stesso e ai rivali. Al ‘Maradona’, contro il Diavolo, passano molte delle aspirazioni azzurre. Ma la gara può essere significativa anche per un altro motivo e cioè per gli intrecci legati al futuro dell’allenatore. Conte, come noto, è infatti nel mirino del Milan e non soltanto, accostato com’è stato anche a un ritorno alla Juventus. E proprio sull’interessamento rossonero fanno la loro comparsa retroscena piuttosto interessanti.

Il Milan punta Conte: il ruolo di Paratici e la clausola nel suo contratto

Il Milan fa sul serio, nel proprio processo di rifondazione. Contatti avviati con Paratici come direttore sportivo e proprio l’ex Juve potrebbe essere la chiave di volta per portare l’ex Ct della Nazionale in rossonero.

Di seguito, le dichiarazioni del giornalista di ‘Telelombardia’, Fabio Ravezzani, che svela una particolare clausola che potrebbe essere un fattore determinante. “Paratici è lo stesso che portò Conte al Tottenham, potrebbe ricrearsi il duo giusto – ha spiegato – Nei contratti che solitamente firma Conte, ci sono moltissime clausole piccole e grandi. Il Napoli e De Laurentiis sapevano già a cosa andavano incontro. Quando è andato via dall’Inter, qui a Milano, abbiamo scoperto che proprio grazie a una clausola Conte ha continuato a percepire 7 milioni di euro l’anno“.