Muller firma gratis in Serie A: lo manda Klose

Rivoluzione in estate per nuovi colpi da urlo in Serie A. Thomas Muller dirà addio al Bayern Monaco: spunta la sua prossima destinazione in Italia, ecco la squadra

Saranno mesi intensi per le prime indiscrezioni di calciomercato tutte da scoprire in Serie A. Muller non vede l’ora di iniziare una nuova avventura dopo l’imminente addio al club bavarese. Il suo contratto con il Bayern Monaco è in scadenza a giugno, ma ora già sta pensando al suo futuro.

Il suo addio con il Bayern Monaco è sempre più vicino. All’età di 35 anni l’attaccante tedesco, Thomas Muller, vorrebbe continuare a giocare in Europa anche se nelle ultime ore è stato accostato in MLS. Una nuova avventura entusiasmante in Serie A: ecco tutta la verità come riportato dal portale transferfeed. Una mossa a sorpresa per continuare a sognare in grande: scopriamo così gli ultimi dettagli per il trasferimento dell’attaccante bavarese nel campionato italiano.

Serie A, colpo Muller: ecco la sua nuova squadra

Saranno mesi intensi per conoscere così la sua prossima destinazione. Muller ha scritto pagine di storia del calcio tedesco e non solo: in Champions League ha realizzato numerosi gol per regalare tanti successi alla squadra tedesca. Ormai è pronto il suo definitivo addio: il campionato italiano lo aspetta.

Thomas Muller è pronto a dire addio al Bayern Monaco. Un matrimonio durato tantissimi anni con il club bavarese, ma ora è voglioso di una nuova avventura in Serie A. Già in passato è stato ad un passo dalle big della Serie A, come Juventus ed Inter, ma ora la Lazio sarebbe orgogliosa di ingaggiare l’attaccante tedesco. Klose potrebbe fare da intermediario per l’affare con la sua ex squadra.

Con Kompany ha perso il suo posto da titolarissimo, ma la sua forma fisica è sempre molto integra. Una mossa a sorpresa per vederlo nel campionato italiano dopo i tanti successi collezionati con il Bayern Monaco. Muller potrebbe essere un acquisto importante portando la sua esperienza per il club biancoceleste: il suo ingaggio alto rappresenterebbe un grosso problema per il club di Lotito. Marco Baroni ha intenzione di continuare