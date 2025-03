Inter, doppio colpo dal Bologna: intreccio di mercato col Napoli

L’Inter si sta muovendo in maniera importante per un doppio colpo dalla squadra rivelazione di questa stagione, vale a dire il Bologna. Attenzione però ad un interessante intreccio di calciomercato che emerge e che coinvolge il Napoli.

Siamo giunti in una fase cruciale della stagione per i nerazzurri, dal momento che dopo uno straordinario percorso fatto, al netto di qualche inevitabile passo falso, la squadra deve raccogliere quanto seminato. Ora serve vincere trofei per dare un senso all’enorme sforzo fatto fino a questo momento. In tal senso, però, la grande dote di Marotta è quella, da sempre, di muoversi con largo anticipo rispetto alla concorrenza. E’ un maestro in questo e nessuno lo eguaglia da questo punto di vista. Per questo sta già studiando i passi in sede di mercato.

Proprio per questo motivo stavolta sembra aver messo seriamente gli occhi sulla squadra rivelazione di questa annata, vale a dire il Bologna dei miracoli guidato da Vincenzo Italiano. Ed addirittura l’Inter sta pensando ad un doppio colpo che potrebbe essere estremamente interessante per le prospettive che si spalancano per i nerazzurri. In tal senso, però, emerge un intreccio di calciomercato da seguire con il Napoli, principale rivale anche per lo Scudetto e con cui si incroceranno le spade anche in sede di mercato.

Inter, doppio colpo dal Bologna e non solo: sfida al Napoli

Come è noto ormai da tanto tempo, l’Inter sta seguendo con vivo interesse Santiago Castro, attaccante straordinario e bomber del futuro anche della Nazionale argentina. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, però, i nerazzurri hanno riacceso l’interesse per Sam Beukema. Andranno via De Vrij ed Acerbi e serve rimpiazzarli. Per questo pare che Marotta stia pensando seriamente di affondare il colpo per questo doppio colpo di altissimo profilo dal Bologna. I prezzi però sono importanti: 30 milioni di euro per il centrale, addirittura 40 per il bomber. Come è noto, il primo piace particolarmente al Napoli. E vediamo le ultime.

A quanto pare, infatti, Inter e Napoli potrebbero dar vita ad un interessante intreccio che riguarda proprio la difesa. Oltre a Beukema, infatti, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, le due squadre hanno messo insieme nel mirino anche Solet dell’Udinese. Per questo si tratta di un interessante intreccio di mercato tra queste due big che si stanno contendendo lo Scudetto: è verosimile che possa accadere che chi prenda uno di questi due difensori centrali possa vedere l’altro obiettivo firmare con la rivale numero uno, allo stato attuale delle cose.