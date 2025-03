Dal Como alla big, Inter bruciata: osservatori al Sinigaglia

Una big è pronta a puntare in maniera importante gli occhi in casa Como per strappare questo talento purissimo dalle mani di Cesc Fabregas. L’obiettivo è l’Europa e rappresenta una autentica beffa per l’Inter.

Il Como rappresenta, allo stato attuale delle cose, probabilmente il progetto più interessante ed affascinante di tutta la Serie A. Pur essendo una piccola realtà, sta investendo davvero tanto e lo sta facendo con estrema competenza, e con la guida tecnica e tattica di Cesc Fabregas, che da allenatore sta impressionando davvero tutti con una proposta di gioco altamente spettacolare. Sono tanti i giovani che, anche grazie a questo sistema di gioco, si sono esaltati ed hanno fatto dei passi in avanti davvero enormi.

Le big, ovviamente, in maniera del tutto inevitabile, hanno iniziato a seguire con particolare attenzione il Como ed i suoi talenti, che sono tanti e sparsi in ogni zona del campo. Da van der Brempt fino ad arrivare a Lucas da Cunha ed a Maximo Perrone. Al di là di tutto, però, si deve dire che quelli che maggiormente stanno lasciando tutti di stucco sono Nico Paz ed Assane Diao, che hanno un talento impressionante e che hanno dei colpi da autentici campioni. In tal senso, una big è pronta a fiondarsi sul talento del Como ed a tirare una autentica beffa all’Inter, da tempo sulle sue tracce.

La big guarda in casa Como: osservatori allo stadio per lui

Praticamente tutte le big di Serie A si stanno muovendo con interesse per i talenti del Como, che però è una bottega cara dal momento che ha un progetto di costante ascesa e non ha nessuna intenzione di smobilitare. Stando, però, a quanto raccontato da Nicolò Schira sul suo profilo X, degli osservatori del Manchester United erano ieri allo stadio Sinigaglia per osservare da vicino il talento e le giocate di Assane Diao, che ha avuto un impatto devastante sulla Serie A.

Si tratta di un interesse, a quanto pare, concreto nei confronti dell’ex Betis Siviglia, con il Manchester United che vuole rifondare. Attenzione, però, anche agli altri potenziali risvolti di questo affare. Assane Diao, infatti, potrebbe seriamente essere l’erede di Garnacho ai Red Devils, dal momento che l’argentino è stato messo in vendita dal Manchester dal momento che si ritiene che sia arrivato al capolinea da quelle parti e rappresenta una ghiotta occasione per loro di far cassa.

Ricordiamo che anche l’Inter si sta muovendo sulle tracce sia di Assane Diao che di Nico Paz. Senza dimenticare l’interesse del Milan per lo spagnolo. L’interesse del Manchester United è concreto e potrebbe stravolgere le carte in tavola, dal momento che hanno una disponibilità economica chiaramente differente. Si tratta di una situazione da tenere attentamente sotto osservazione.