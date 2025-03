Allegri al posto di Conte, colpo di scena: “È il primo candidato”

La presa di posizione sul futuro del tecnico livornese non si è fatta attendere e rimescola le carte in tavola. Ecco cosa è successo

Benché manchino ancora diverse settimane prima della fine del campionato, molte big si ritrovano a dover programmare le prossime mosse per non farsi trovare impreparati e porre basi concrete per il progetto che verrà. Un doppio binario che, come prevedibile, vede nel mercato degli allenatori un inevitabile punto di non ritorno.

Sotto questo punto di vista, a calamitare l’attenzione mediatica nelle ultime settimane sono soprattutto alcuni profili in particolare. A cominciare da Massimiliano Allegri, che non ha ancora sciolto le riserve sulla sua prossima destinazione, ma non solo. Il tecnico livornese – per il quale il Milan sta monitorando il da farsi ma che sta ritornando in auge anche in ottica Roma – potrebbe infatti rientrare al centro di un interessantissimo domino di mercato. A porre su quest’ultimo possibile intreccio è stato infatti Ivan Zazzaroni che, nel corso della consueta diretta su ‘Radio Deejay’, ha unito con un filo rosso indelebile non solo i possibili risvolti su Allegri, ma anche quelli relativi ad Antonio Conte.

Allegri-Napoli, possibile soluzione in caso di divorzio con Conte: l’annuncio di Zazzaroni

Secondo Zazzaroni, infatti, qualora si materializzassero le condizioni per l’addio definitivo tra Conte e il Napoli, gli Azzurri potrebbe rifarsi sotto proprio per Allegri, già sondato con attenzione nel corso della passata stagione. Dal canto suo, il tecnico salentino fino a questo momento non ha mostrato segnali di insofferenza, concentrato come è nell’alimentare il sogno Scudetto. Proprio in questo tipo di orizzonte si inserisce la chiosa di Zazzaroni:

“Oggi non ci sono le condizioni perché Conte vada via. Ma se dovesse farlo, il primo candidato per la panchina del Napoli sarebbe Massimiliano Allegri. Se Conte dovesse andare via, le opzioni sarebbero Juventus o Milan, ma io spero che resti lì perché serve molto al Napoli”. Ad ogni modo, non sono poche le tessere da far combaciare per completare l’intreccio. A cominciare dalla volontà del Napoli, tutt’altro che disposto a lasciar partire il proprio ‘condottiero’. Per proseguire poi con le mosse del Milan – che continua a vagliare anche altre soluzioni – e quelle della Juventus. La scelta di puntare su Tudor può aprire le porte a nuovi importanti scenari ma fino a questo momento non si segnalano contatti diretti per riportare il tecnico pugliese all’ombra della Mole. Per adesso.