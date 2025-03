Un altro Simeone in Serie A: lo manda papà El Cholo

Giuliano Simeone è pronto a sognare in grande dicendo addio all’Atletico Madrid. C’è già un’offerta dalla big europea, ma occhio anche alla destinazione in Serie A

Un nuovo talento sbocciato in casa Cholo Simeone. Dopo Giovanni, protagonista con la maglia del Napoli, ecco Giuliano che ha segnato anche il suo primo gol con la Nazionale argentina. Spunta già la prima proposta importante da parte della big d’Europa, ma la Serie A non ha intenzione di stare a guardare.

Un’esplosione sorprendente per l’esterno offensivo dell’Atletico Madrid, Giuliano Simeone, divenuto già protagonista in campo internazionale. Una nuova stella è nata in casa Cholo: il suo futuro potrebbe essere già lontano dalla capitale spagnola. Conosciamo i dettagli interessanti in vista della prossima stagione dopo l’exploit negli ultimi mesi da parte dell’altro figlio dell’allenatore argentino. Un motorino perpetuo sulla fascia destra, Giuliano è capace di essere prezioso nelle due fasi di gioco: le big europee hanno già messo gli occhi sul talento argentino.

Simeone sogna in grande: la mossa a sorpresa delle big della Serie A

Saranno settimane intense per i top club italiani che sono alla ricerca di nuovi profili interessanti. Occhio alla suggestione chiamata Giuliano Simeone: la sua volontà farà la differenza per conoscere così il futuro del figlio di Simeone.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, Giuliano Simeone sarebbe finito nel mirino delle big d’Europa come il Chelsea. I Blues hanno messo sul piatto circa 35 milioni di euro, ma la cifra è ritenuta nettamente bassa dall’Atletico Madrid. Una crescita esponenziale per il figlio de Il Cholo Simeone che è diventato grande anche in Nazionale siglando il suo primo gol con l’Albiceleste.

Ora anche le big della Serie A hanno messo gli occhi su di lui: il suo sogno è quello di giocare con il fratello Giovanni che è ancora protagonista con la maglia del Napoli. Anche Milan e Juventus potrebbe pensare a lui in vista della prossima stagione per incrementare il tasso tecnico, ma i colchoneros hanno intenzione di blindarlo per i prossimi anni.

Papà El Cholo ha intenzione di continuare il suo matrimonio con l’Atletico Madrid nonostante i tanti anni già trascorsi insieme. Giuliano Simeone si guarderà intorno al termine della stagione per prendere la miglior decisione possibile: il suo profilo è stato già inserito nei taccuini dei top club italiani ed europei.