Il Milan sfida Simeone: il prezzo sale alle stelle

I rossoneri hanno messo gli occhi su uno dei terzini mancini più continui della Premier League negli ultimi quattro anni, ma piace a tanti

Il Milan punta la rimonta Champions in campionato dopo la bella vittoria della Supercoppa Italiana, inaspettata e forse per questo ancora più importante. Conceicao ha cominciato col botto questa avventura, ma è adesso che i punti e le vittorie pesano davvero, visto che l‘obiettivo principale resta almeno il piazzamento nella massima competizione europea. In una settimana i rossoneri sono attesi da tre match fondamentali, dal Cagliari si passa al recupero di martedì col Como fino alla sfida contro la Juventus di sabato prossimo, prima che a San Siro arrivi il Girona in Champions League.

Ma intanto la dirigenza è impegnata anche sul mercato, dove per forza di cose dovranno arrivare rinforzi e non in un solo reparto. Con la cessione di Okafor servirà un puntello in attacco, Rashford sarebbe perfetto in quanto impiegabile sulla fascia sinistra ma anche come prima punta quando Morata non sarà al meglio. Ma l’inglese non è obiettivo facile da centrare. Anche a centrocampo di alternative a Fofana non ce ne sono molte, anche se Conceicao ha rispolverato Musah in quella posizione. E poi il difetto atavico del vice-Theo Hernandez, per quanto Jimenez si sta mettendo in mostra ma è comunque ancora giovane e inesperto, molto propenso all’attacco. I radar del Milan in questo senso sono sempre accesi e potrebbero aver individuato un nome nuovo in Premier League come Tyrick Mitchell.

Anche il Milan su Mitchell: sfida all’Atletico Madrid

Come detto, secondo ‘The Sun’, il Milan sarebbe tra le squadre interessate a Tyrick Mitchell, perno del Crystal Palace che gioca appunto come terzino sinistro. In questa stagione ha collezionato già 20 presenze con 3 assist, da ormai 4 anni è titolare inamovibile delle Eagles e ha attirato su di sé gli occhi di diversi club.

L’esterno inglese, contratto in scadenza 2027, secondo il tabloid è un obiettivo dell’Atletico Madrid ma anche di altri club importanti della Premier League, oltre che ovviamente del Milan. Il Cholo Simeone al momento è in pole, ma il Palace vuole assolutamente tenerlo soprattutto in una stagione non brillantissima che non permette al club di Selhurst Park di stare troppo sereni in ottica retrocessione. Per questo, per strapparglielo già a gennaio servirebbe un’offerta davvero importante. Mitchell sta giocando con grande continuità, è integro ed è anche nei radar del ct Tuchel. Per il Milan può diventare un’opzione più percorribile sicuramente in estate, ma la concorrenza sarà comunque molto alta.