Milan: rinforzo dalla Spagna, arriva con Conte

Il nome del tecnico leccese è ritornato in auge per quanto riguarda la squadra rossonera. E non è da escludere un colpo a sorpresa

Il Milan programma il futuro. Mentre in campo si proverà a conquistare il quarto posto, in società si è al lavoro per riuscire ad individuare le scelte giuste in ottica prossima stagione. Gli errori commessi la scorsa estate sono serviti da insegnamento ed ora si stanno cercando figure giuste. Nelle ultime ore è uscito il nome di Manna come direttore sportivo. Una idea da tenere in considerazione anche se molto complicata considerato il lungo contratto con il Napoli.

Discorso diverso, invece, per Conte. Il tecnico leccese piace e potrebbe arrivare con maggiore facilità rispetto al direttore sportivo in rossonero. Molto dipenderà anche dal piazzamento in campionato e dalle scelte che farà ADL. Naturalmente la pista dell’ex Juventus resta molto viva e non è da escludere che con lui possa arrivare un giocatore. Il profilo è già stato seguito in passato e il Milan un pensierino è pronto a farlo nuovamente. Intanto dalla Spagna confermano che il calciatore è in uscita.

Calciomercato Milan: colpo a sorpresa, lo porta Conte

Il Milan sogna la coppia formata da Manna e Conte. Il direttore sportivo è un profilo che piace davvero tanto a Furlani e un sondaggio per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione lo potrebbe fare. Sul tecnico i ragionamenti sono in corso ormai da tempo anche se il discorso è rinviato a fine campionato. Prima l’incontro tra l’allenatore e ADL e poi si avrà un quadro sicuramente molto più chiaro. Ricordiamo che sull’ex centrocampista c’è anche il forte interesse della Juventus.

Ma i rossoneri sono pronti a giocarsi le sue carte. E con Conte in panchina non è da escludere che il Milan possa ritornare su un vecchio obiettivo di calciomercato. Il giocatore piace molto al tecnico tanto che lo voleva anche al Napoli. Alla fine nessuno è riuscito ad arrivare alla fumata bianca. Ora, però, il Valencia, secondo le informazioni di fichajes.net, ha aperto alla cessione di Javi Guerra e Moncada e Ibrahimovic sono pronti a fare un tentativo.

Parliamo di un centrocampista classe 2003 che ha dimostrato tutto il suo talento. Dalla Premier e dalla Spagna lo seguono da vicino e anche il Milan potrebbe entrare nella corsa ad Javi Guerra. Un calciatore non semplice da portare in rossonero, ma con Conte in panchina lo spagnolo diventerebbe uno dei principali obiettivi del club italiano.