Conte alla Juventus: c’è solo un ostacolo

Antonio Conte potrebbe seriamente salutare il Napoli dopo un solo anno ed approdare alla Juventus, ma c’è un ostacolo da superare prima di vedere realizzarsi questo sogno di tutti i tifosi bianconeri.

Nonostante il suo progetto al Napoli sia praticamente iniziato, la situazione è diventata in maniera anche inattesa, per tanti aspetti, già barcollante. Per tanti motivi, a partire dal fatto che qualcosa sembra non essere andato già all’allenatore, come per esempio il calciomercato di gennaio. La situazione è chiara nel momento in cui si sceglie Antonio Conte come guida per la squadra e per il progetto. Finché lo si segue, il mare è calmo. Nel momento in cui gli interessi di tecnico e società non convergono più, allora l’amore finisce. Spesso in maniera anche burrascosa.

in tal senso, il suo nome di recente è stato accostato, a parte le voci che lo volevano fuori dalla Serie A, soprattutto a due squadre. Da una parte il Milan, che però in estate non ha affondato il colpo per lui scegliendo Fonseca. Non gradendo la sua capacità e volontà di decidere e di incidere. Dall’altra parte la Juventus, che in estate darà il via ad una rifondazione probabilmente anche ai piani alti del club. In tal senso per Conte in bianconero, in un ritorno a dir poco suggestivo, c’è solo un ostacolo da superare.

Conte torna alla Juventus, ecco qual è l’ostacolo da superare

Antonio Conte al Napoli, quando è arrivato, ha annunciato di voler realizzare un progetto a lungo termine, come certificato dal suo contratto che ha una durata fino al 30 giugno del 2027. In tal senso, però, c’è da fare i conti con una certa insoddisfazione, mai nascosta, da parte del tecnico ed anche con i forti interessamenti che arrivano per lui. A fare il punto su questa situazione è La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

L’ostacolo rappresentato dal Milan è relativo, dal momento che subentra solo in un secondo momento. Il principale problema che la Juventus deve superare per regalarsi Antonio Conte è rappresentato dal fatto che Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di lasciar andare il proprio allenatore, attorno al quale ha costruito questo Napoli e con cui, in maniera inevitabile, vuole tornare a vincere.

Si ha la netta sensazione, però, che, a prescindere da quelle che possano essere le mosse del presidente del Napoli, sarà decisiva in questo discorso la volontà di Antonio Conte. Con l’ambiente bianconero, ancor di più dopo la parentesi all’Inter, i rapporti non sono più quelli di un tempo, ma il suo carisma potrebbe risolvere ogni problema. Al momento l’ostacolo principale sembra De Laurentiis ed il progetto che ha per il Napoli.