Milan, De Zerbi nuovo allenatore: primo colpo dal Barcellona

Il Milan è pronto ad affondare il colpo per Roberto De Zerbi, che può seriamente diventare il nuovo allenatore per la prossima stagione. Il primo colpo per la squadra che verrà può arrivare direttamente dal Barcellona.

Il futuro dei rossoneri è ancora tutto da scrivere ed allo stato attuale delle cose è avvolto da tanti, troppi dubbi. In primo luogo riguardano le prospettive che si spalancano davanti per questa squadra, dal momento che è in piena lotta per un posto in Champions League. Fondamentale, ovviamente, per poter programmare con maggiore serenità e disponibilità economica e per rendere più sostenibile in senso assoluto. In tal senso, la priorità in senso assoluto è quella di trovare un nuovo allenatore a cui affidare questo progetto di rinascita.

Sembrava che il primo nome in lista fosse quello di Antonio Conte, nonostante il suo contratto con il Napoli, con Allegri subito in seconda battuta. Adesso, però, arriva un colpo di scena importante e significativo che, probabilmente, nessuno si aspettava. Al quanto pare in cima alla lista dei desideri della dirigenza del Milan è balzato Roberto De Zerbi, che può salutare dopo un solo anno l’Olympique Marsiglia per rientrare dalla porta principale in Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

De Zerbi al Milan: primo colpo arriva dal Barcellona

Stando a quanto raccontato da Telelombardia, infatti, il Milan ha incontrato Edoardo Crnjar, agente e fondatore dell’agenzia Exellence Sport, che tra gli assistiti ha anche Roberto De Zerbi. Chi si è seduto al tavolo delle trattative per i rossoneri? Quello che, praticamente, è il nuovo direttore sportivo del Milan, vale a dire Fabio Paratici, che sembra essere pronto ad affondare il colpo sull’ex Sassuolo e Brighton. Ma non è tutto, dal momento che il primo colpo potrebbe arrivare dal Barcellona.

Tra gli assistiti di questo procuratore c’è anche Ronald Araujo, attualmente in forza al Barcellona e che potrebbe essere un innesto di altissimo profilo per il Milan del futuro. Pare, infatti, che Paratici abbia parlato anche di questo calciatore che però ha un contratto molto lungo con i catalani. Potrebbe essere lui in tal senso l’innesto in difesa di cui i rossoneri hanno bisogno, ancor di più visto che va verso l’addio Tomori. Si tratta di notizie entusiasmanti che arrivano dopo la delusione per il caso Maignan esploso a Milanello.

Insomma, si tratterebbe di una accoppiata di altissimo profilo per il Milan, che potrebbe rilanciare le proprie ambizioni con questa accoppiata davvero di altissimo profilo. Innanzitutto è una conferma di come i rossoneri hanno scelto Paratici, che a sua volta sembra aver messo Roberto De Zerbi in cima. Ed attenzione ad Araujo.