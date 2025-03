Milan, esplode il caso Maignan: accordo non firmato

Resta in bilico il futuro in rossonero del portiere francese: senza Champions e rinnovo, l’ex Lille può cambiare maglia in estate

Tutto da decifrare il futuro dei big del Milan. In attesa del nuovo Ds, la mancata partecipazione alla prossima Champions League rischia di cambiare i piani del ‘Diavolo’.

In bilico ci sono le stelle rossonere: Leao, Theo Hernandez e Maignan. L’asso portoghese potrebbe essere tentato da una nuova avventura nel caso in cui arrivasse la chiamata da una big dall’estero, dando l’addio al Milan senza la vetrina Champions. Il legame con il club rossonero resta forte, ma un’offerta pesante in quel caso tenterebbe sia il giocatore che il ‘Diavolo’. Oltre a Leao, occhio però soprattutto alla situazione di Theo Hernandez e Maignan se non dovessero rinnovare i rispettivi contratti in scadenza tra poco più di un anno con il Milan.

Calciomercato Milan, Maignan in bilico: il Chelsea prepara l’assalto

Theo è lontano parente dal giocatore ammirato nelle scorse stagioni e ancora non si sono registrati passi concreti per il prolungamento con il Milan oltre il 2026.

Situazione diversa per il connazionale Maignan, visto che con la società rossonera c’è un accordo per un nuovo contratto da circa 5 milioni di euro a stagione. Rinnovo però al momento bloccato per le perplessità del Milan sul rendimento dell’ex portiere del Lille. Da non scartare quindi un eventuale addio di Maignan ai rossoneri in estate, con il Chelsea che resta alla finestra e concretamente interessato al nazionale francese. Stando a ‘Team Talk’ il sodalizio londinese si è mosso concretamente negli ultimi mesi per l’estremo difensore del Milan e sarebbe pronto all’offensiva a fine stagione in caso di rottura tra il giocatore e il ‘Diavolo’.

Tutto dipenderà dal prolungamento o meno fino al 2029 del portiere transalpino, che a un anno dalla scadenza avrebbe un prezzo dimezzato rispetto alla valutazione da 80 milioni di euro della scorsa estate. Oltre al Chelsea, su Maignan in Premier League ci sono anche le attenzioni dell’Aston Villa, a caccia dell’erede del ‘Dibu’ Martinez tra i pali.