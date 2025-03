Inter, scippo al Napoli: l’annuncio cambia i piani

L’Inter è già al lavoro in vista dell’estate ed in tal senso arriva un importante annuncio che stravolge i discorsi relativi al mercato. C’è, infatti, un annuncio molto importante da registrare. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Tra le realtà del nostro calcio maggiormente consolidate non si possono non annoverare i nerazzurri, che hanno alle spalle un progetto che va avanti ormai da tanti anni e che ha raccolto risultati straordinari. In Italia sicuramente, ma anche in ambito europeo. In tal senso, la forza della società guidata da Marotta sta nella programmazione. Lavorare sempre con grande anticipo per bruciare sul tempo le altre pretendenti, come si suole dire. In tal senso, anche in sede di mercato arrivano notizie a dir poco importanti e significative.

L’Inter è consapevole del fatto che la squadra stia facendo un grandissimo percorso in questa stagione, ma ovviamente si deve sempre provare ad alzare l’asticella. Senza, ovviamente, perdere di vista il bilancio, che impone dei sacrifici in termini di cessioni, utili per finanziare le entrate. In tal senso, arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia relativa ad un importante annuncio. L’Inter, a quanto pare, è pronta a bruciare il Napoli per un calciatore che da tempo è sui taccuini dei dirigenti azzurri.

Il calciatore ha scelto: “L’Inter è un sogno”

Nonostante manchi ancora da giocare la parte più importante della stagione, quella dello scatto finale, è già tempo di mercato e di trattative. In tal senso, arrivano degli aggiornamenti importanti che riguardano la trattativa tra l’Inter e Jaka Bijol, roccioso difensore centrale sloveno in forza all’Udinese. Il centrale in una intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera ha ammesso che l’Inter sia effettivamente un sogno per lui e che è una destinazione gradita: “A chi non piacerebbe?”

Parole eloquenti le sue, che è finito anche nel mirino del Napoli, club a cui è stato accostato in diverse circostanze. In tal senso, c’è curiosità di vedere come si svilupperà questa trattativa, con Bijol per l’Inter che potrebbe essere un degno e valido sostituto di De Vrij e Acerbi, che potrebbero andar via. Ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 20 milioni di euro e toccherà ai club, poi, trovare la quadra. La sensazione, però, è che sia un discorso molto indirizzato.

Niente sconti, però, in vista di Inter-Udinese, dal momento che Bijol ha detto chiaramente di voler battere i nerazzurri in questo testa a testa, per così dire, contro il suo futuro. Spetterà al campo come sempre, per ovvie ragioni, emettere il giudizio finale da questo punto di vista.