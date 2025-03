Frattesi al Napoli? Doppia contropartita per l’Inter

Il centrocampista della Nazionale destinato a cambiare maglia la prossima estate: diverse le richieste per l’ex Sassuolo, spicca in particolare l’interesse del club partenopeo

Destino lontano dall’Inter per Davide Frattesi. Dopo la mancata partenza a gennaio, in estate tornerà d’attualità il futuro del centrocampista della Nazionale.

La Roma aveva provato a riportare il giocatore nella capitale, senza però riuscire nell’intento nell’ultima finestra invernale. L’Inter chiedeva almeno 40 milioni per cedere Frattesi a metà stagione, cifra fuori portata in quel momento per le casse giallorosse. A fine campionato però la situazione sarà diversa, con il sodalizio campione d’Italia che abbasserà le pretese per l’ex Sassuolo e Monza, voglioso di cambiare aria per trovare più spazio e giocare con maggiore continuità. Su Frattesi, oltre alla Roma, in Italia c’è anche l’interesse di Napoli e Juventus, mentre all’estero sono diverse le compagini di Premier League che hanno sondato l’attuale numero 16 nerazzurro.

Inter, Frattesi verso l’addio: il Napoli mette sul piatto anche Simeone oltre a Raspadori

Il prossimo luglio quindi, dopo il Mondiale per Club, è destinato a cambiare il futuro di Frattesi, con il classe ’99 pronto a lasciare Milano.

Come dicevano l’Inter abbasserà un po’ le richieste e darebbe il via libera all’addio del centrocampista tra i 30 e i 35 milioni di euro. Cifra che stuzzicherebbe le pretendenti per un nuovo assalto e nello specifico è soprattutto il Napoli negli ultimi tempi ad aver intensificato il pressing sul giocatore. I partenopei potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Raspadori, tassello non imprescindibile per Antonio Conte malgrado abbia acquisito i galloni da titolare negli ultimi mesi. L’attaccante della Nazionale è un profilo stimato dalla dirigenza e da Simone Inzaghi, considerando che viene seguito da diversi anni dal Ds Ausilio. Il Napoli inoltre potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Giovanni Simeone, che a differenza di Raspadori però non stuzzicherebbe particolarmente i nerazzurri anche a livello di caratteristiche.

La cosa certa o quasi, comunque, è che difficilmente vedremo Frattesi (sotto contratto fino al 2028) indossare la maglia dell’Inter anche nella prossima stagione.