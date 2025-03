DIRETTA Serie A, Juventus-Genoa | Le formazioni ufficiali – LIVE

Dopo le due gare delle 15, terza sfida in programma per la trentesima giornata del campionato di Serie A

Chiuse le gare delle Nazionali, anche la Juventus torna in campo e, per il trentesimo turno del massimo campionato italiano, ospita il Genoa, squadra in ottima forma.

Tante novità in casa bianconera dopo l’esonero di Thiago Motta e l’ingaggio di Igor Tudor, che si è presentato ufficialmente a tifosi e addetti ai lavori giovedì scorso. Un ritorno del croato a Torino dopo l’esperienza da calciatore e quella da assistente di Andrea Pirlo nella stagione 2020/2021. E si prevedono novità anche dal punto di vista tattico, con la possibile difesa a 3, per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto, attualmente occupato dal Bologna di Vincenzo Italiano, che significa la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Non sarà una partita facile, però, contro i rossoblu del grande ex Patrick Vieira, serenamente a metà classifica con un ampio margine sul terzultimo posto e reduci dalla vittoria interna ottenuta contro il Lecce di Marco Giampaolo nella scorsa giornata. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-GENOA

JUVENTUS (3-4-2-1): (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All.Tudor

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Maturro; Frendrup, Masini; Zanoli, Onana, Miretti; Pinamonti. All. Vieira

CLASSIFICA SERIE A: Inter 64 punti; Napoli 61; Atalanta 58; Bologna 56*; Juventus 52; Lazio 51; Roma 49; Fiorentina 48; Milan 47; Udinese 40; Torino 38; Genoa 35; Como 30*, Verona 29; Cagliari 26; Parma e Lecce 25; Empoli 23*; Venezia 21*; Monza 15. *una partita in più

ARBITRO: Antonio Rapuano (Sezione Rimini)

PROSSIMI IMPEGNI

Genoa-Udinese, 4 aprile ore 20.45

Roma-Juventus, 6 aprile ore 20.45