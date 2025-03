De Rossi scalpita: arriva l’annuncio sul ritorno in panchina | VIDEO CM.IT

L’ex allenatore della Roma parla del futuro a margine della consegna di un premio relativo alla sua avventura con l’Ostiamare

Daniele De Rossi resta in attesa di una nuova esperienza in panchina dopo il divorzio a dir poco burrascoso con la Roma a settembre dopo il pareggio in casa del Genoa. Per i giallorossi è stato l’inizio della fine con Ivan Juric chiamato a sostituirlo, addirittura un ruolino complessivo da zona retrocessione e poi il nuovo cambio con l’arrivo di Claudio Ranieri. Un esonero che tuttora fa discutere per le modalità e le motivazioni, con la nota vicenda che ha visto come protagonista anche l’ex Ceo Lina Souloukou. Da quel momento De Rossi ha viaggiato tanto, ha studiato, si è aggiornato, cercando di metabolizzare una seperazione che per lui è stata dolorosissima e ancora lo è.

Non vedendo comunque l’ora di rimettersi in gioco in un’altra squadra aspettando una chiamata. Claudio Ranieri – che compilerà la lista da presentare al presidente Friedkin – per ora non ha aperto a un ritorno di DDR. Tornerà quando sarà il momento e avrà fatto la sua strada, la sostanza del discorso di sir Claudio. Oggi la bandiera romanista ha ricevuto il premio ‘ASI Sport&Cultura’ nel Salone d’Onore del Coni per il ‘Gesto Etico’ di acquistare il suo Ostiamare, in gravi difficoltà economiche e con uno stadio inagibile. Pur non potendo parlare della Roma (è ancora sotto contratto), oltre alla battuta sul lavoro di Ranieri ai nostri microfoni in occasione del Pepito Day, De Rossi ha spiegato i suoi obiettivi. Non senza una risposta stizzita a un cronista che ha provato invece a strappargli una battuta: “Due secondi fa hai detto che non mi chiedevi niente della Roma, non sei corretto”.

De Rossi fiducioso sul futuro: “Torno presto, magari all’estero”

De Rossi si è fermato a parlare prima di ritirare il premio ‘ASI Sport&Cultura’ a Calciomercato.it: “Il mio futuro è qui, prendere il premio. Stasera andrò a casa, guarderò qualche partita. Anzi c’è la Roma, quindi stasera guarderò la Roma. Lo vedremo in altre sedi, qui sto cercando di sdoppiarmi. In questo momento in cui il mio presente non mi vede lavorare su una panchina, che è il mio futuro, cerco di concentrarmi sulla costruzione di una società che poi si possa reggere in piedi da sola con le persone che io metterò. Tutti sanno che la mia passione e il mio futuro sarà su una panchina, non so quale. Spero presto di andare su una panchina per fare il lavoro che amo”.

Magari anche all’estero. “Certo, perché no. Ho avuto tanti mesi per poter guardare il calcio italiano e penso che sia a un livello molto alto, ma allo stesso tempo cerco di informarmi e di aggiornarmi sia da casa sia dal vivo per vedere le strutture e i ritmi di gioco all’estero, mi affascinano molto. Ho provato a migliorare una lingua che non parlavo benissimo, ho avuto tempo libero per fare delle cose che spero un giorno mi serviranno. Spero di non avere più tanto tempo libero. Inghilterra? Non è un problema di dove o di campionato, ma che ci sia un progetto serio con persone serie che abbiano voglia di fare un percorso insieme a me perché vedono qualcosa in me. Sono tranquillo, so quello che mi aspetta. Non so dove, ma so che presto, a giugno o un po’ più tardi, ricomincerò a fare quello che mi piace”, le parole di Daniele De Rossi.

Va segnalato in questo senso l’interesse sempre fortissimo di Daniele Pradé, che stima DDR enormemente sia a livello tecnico che umano. Gli avrebbe affidato la panchina già due anni fa, per il dt della Fiorentina resta un sogno e un obiettivo, un pallino vero e proprio. Può essere sicuramente una pista calda in caso di addio di Palladino.