Atalanta: stagione finita, il comunicato

L’Atalanta è alle prese con un nuovo grave infortunio. Pochi minuti fa è arrivata la tegola per Gian Piero Gasperini: ecco tutta la verità

Pochi minuti fa Gasperini ha dovuto incassare una nuova brutta notizia per gli ultimi mesi decisivi in ottica Scudetto. Il giocatore dell’Atalanta dovrà stare fuori per tanto tempo: ecco la novità dell’ultim’ora.

Gian Piero Gasperini è molto concentrato sulle prossime sfide alla guida dell’Atalanta. Dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter, è tempo di rivalsa per la formazione orobica che vuole continuare a lottare per lo Scudetto. Nel frattempo è arrivata un’altra tegola in casa bergamasca con il comunicato ufficiale del club lombardo: stagione finita, c’è un grosso rischio. Ecco tutta la verità per il giocatore dell’Atalanta: l’entità del suo infortunio.

Atalanta, lungo infortunio: ecco cos’è successo

Una nuova brutta notizia in casa Atalanta: Gasperini dovrà fare a meno di lui per le ultime sfide di campionato. Il club bergamasco sarà protagonista anche nella prossima stagione, ma il futuro dell’allenatore nerazzurro è ancora tutto da scoprire. Ecco la novità sulla tegola, l’entità del suo lungo infortunio.

Come riportato dalla lista dei convocati di Gian Piero Gasperini, Marco Palestra dovrà dire addio al calcio giocato per i prossimi mesi. Il giovane terzino dell’Atalanta ha rimediato un risentimento muscolare al quadricipite femorale della coscia sinistra di secondo grado: per lui possibile appuntamento alla prossima stagione. Prodotto del settore giovanile orobico, ha collezionato diverse presenze in Serie A dopo l’exploit con l’Under 23 nerazzurra.

Anche Toloi è stato fermato da pubalgia: così Gasperini dovrà scegliere il miglior undici da mandare in campo. L’Atalanta continua a lavorare in ottica Scudetto per regalare nuovi successi ai tifosi orobici, delusi dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter. Sarà settimane intense per provare a cullare il sogno Scudetto: tutto può cambiare improvvisamente, ma la concorrenza resta molto agguerrita. Il Napoli non mollerà fino alla fine con il condottiero Antonio Conte, ma l’Atalanta partirà dalla terza posizione: i vari infortuni hanno inciso tanto per mirare in alto.

Un momento decisivo per trovare le energie giuste per affrontare il rush finale in Serie A. L’Atalanta cercherà di lottare fino alla fine per lo Scudetto, ma dopo la sconfitta nello scontro diretto contro l’Inter le quotazioni si sono abbassate a dismisura. Da Bergamo le notizie non sono confortanti per puntare ancora allo Scudetto: i tifosi ci sperano ancora. Palestra ha dovuto alzare bandiera bianca per i prossimi mesi.