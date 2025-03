Gasperini furioso dopo Atalanta-Inter, arriva lo sfogo: “In Italia siamo ridicoli”

Solite polemiche arbitrali anche dopo il posticipo e lo scontro diretto del Gewiss, Massa ed Ederson sotto la lente

Serata, anzi giornata, convulsa quella che ha chiuso il 29esimo turno di campionato della nostra Serie A. A partire dal pareggio inaspettato del Napoli in casa del Venezia per 0-0, risultato che mette Conte in grossa difficoltà nella lotta scudetto. Nel pomeriggio è toccato al tonfo incredibile della Lazio che ha perso 5-0 in casa del Bologna, poi l’ennesima batosta della Juventus in casa della Fiorentina e infine la vittoria dell’Inter nello scontro diretto in trasferta con l’Atalanta. Con annesse, immancabili, polemiche arbitrali.

Il finale di gara è stato infatti a dir poco convulso, l’espulsione di Ederson ha fatto letteralmente imbufalire Gasperini: “Hai rovinato la partita”, ha urlato il tecnico della Dea a Massa che lo ha allontanato dal campo. Con l’inferiorità numerica la partita ha preso definitivamente la strada dell’Inter dopo l’1-0 firmato Carlos Augusto bissato poi da Lautaro Martinez. Nulla è cambiato con il rosso a Bastoni, arrivato secondo alcuni in ritardo rispetto alle proteste del difensore nerazzurro che non è stato punito. Secondo altri, invece, è stato esagerato il rosso a Ederson: “L’Inter ha meritato di vincere, ma l’arbitro ha voluto diventare protagonista e ci è riuscito”, le parole di Roberto Pruzzo a ‘Radio Radio’. Ma a questo proposito Nando Orsi non è stato per niente d’accordo e ha risposto per le rime.

Orsi rimette a posto Gasperini: “Non può parlare dell’arbitro dopo una partita così. In Italia siamo ridicoli”

Sul comportamento e le proteste di Gasperini per il rosso a Ederson, Nando Orsi non ha proprio dubbi: “Gasperini non può parlare di arbitro dopo una partita così. Parliamo di pallone ogni tanto, in Italia siamo ridicoli. Sempre con gli alibi, gli allenatori si regolassero, parlassero delle stupidaggini che fanno, del pallone, non degli arbitri, sono diventati tutti grotteschi da Gasperini a Motta e Baroni. Sento parlare solo di costruzione dal basso e arbitri, non condizionano le partite. Parliamo di calcio. Non mi fate parlare di arbitri, non rispondo più”. E ne ha avute anche per Conte a proposito delle dichiarazioni sul campo asciutto: “Non cominciasse a fare Mazzarri…”

Lunghezza d’onda simile anche del direttore di ‘TeleLombardia’ Fabio Ravezzani: “L’Inter gioca meglio dell’Atalanta e vince. Massa prima risparmia saggiamente il secondo giallo a Bastoni per proteste (esagerato espellerlo) poi per scena analoga ne dà uno a Ederson che è così stupido da applaudirlo. Lì avrebbe dovuto fingere di nulla. Disparità di trattamento”. Poi sulla partita: “La vittoria dell’Inter è stata netta. Squadra compatta, sul pezzo. Sommer quasi inattivo. Champions e Coppa Italia toglieranno energie preziose, ma il carburante nelle gambe dei giocatori sembra essere ancora tanto per la volata scudetto. L’Atalanta, come sempre, è incostante”.